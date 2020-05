Fahriye Evcen’in anneler günü paylaşımı; bebeklik fotoğrafını paylaştı

Koronavirüs salgını nedeniyle annesiyle görüşemeyen oyuncu Fahriye Evcen, hem yıllar öncesinden kalma bebeklik fotoğrafını, hem de oğlunun fotoğrafını paylaştı. Her iki paylaşımda da annesi Hatime hanım vardı. Oğlu Karan’ı ve kendisinin bebeklik halini paylaşan Evcen annesine olan sevgisini dile getirdi.

Evcen, bu duygusal paylaşımın altına ise “yaklaşırken, bizi biz yapan kendi değerimizi her saniye hatırlatan, her koşulda güçlü olmamızı sağlayan her adımda yanımızda olan canım annem. Sen her şeyin en güzeline, dünyalara değersin, tıpkı tüm anneler gibi. Bu Anneler Günü'nde de biz yine hep beraber olacağız.” notunu ekledi.