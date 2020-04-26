Fahriye Evcen’in aşk dolu paylaşımı hayranlarını mest etti!

Geçtiğimiz günlerde görümcesi Burçun Özçivit ile aralarında sorun olduğu, İnstagram’dan gorumcesini sildiği dedikodularını “O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok.” Sözleriyle yapalnayan Evcen, kocası Burak Özçivit ile birlikte romantik bir kare paylaştı.

Burak Özçivit’in omzuna başını koyarak çektiği selfie’sine ‘kalbim’ notunu ekleyen Evcen, bu fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. ‘Nazar değmesin’, ‘Daim olsun’ şeklinde yüzlerce yoruma sahne olan paylaşım, beğeni yağmuruna tutuldu.