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Fahriye Evcen’in aşk dolu paylaşımı hayranlarını mest etti!

Kendisi gibi oyuncu eşi Burak Özçivit ile romantik bir kare paylaşan Fahriye Evcen, hayranlarının beğeni yağmuruna tutuldu.

26 Nisan 2020 Pazar 21:14
Fahriye Evcen’in aşk dolu paylaşımı hayranlarını mest etti!

Geçtiğimiz günlerde görümcesi Burçun Özçivit ile aralarında sorun olduğu, İnstagram’dan gorumcesini sildiği dedikodularını “O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok.” Sözleriyle yapalnayan Evcen, kocası Burak Özçivit ile birlikte romantik bir kare paylaştı.  

Fahriye Evcen’in aşk dolu paylaşımı hayranlarını mest etti!

Burak Özçivit’in omzuna başını koyarak çektiği selfie’sine ‘kalbim’ notunu ekleyen Evcen, bu fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. ‘Nazar değmesin’, ‘Daim olsun’ şeklinde yüzlerce yoruma sahne olan paylaşım, beğeni yağmuruna tutuldu. 

Fahriye Evcen’in aşk dolu paylaşımı hayranlarını mest etti!

Son Güncelleme: 26.04.2020 21:15
Anahtar Kelimeler:
İnstagramFahriye EvcenBurak özçivit
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