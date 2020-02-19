Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol aşkı galada gün yüzüne çıktı

Seneryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı, BKM'nin yapımcılığını üstlendiği 'Bayi Toplantısı' filmi dün gece gerçekleşen galada ilk kez izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Doğu Demirkol, Onur Buldu, Büşra Pekin ve Safa Sarı gibi güçlü isimleri barındıran filmin galasına ünlüler akın etti.

İbrahim Büyükak'ı ve filmin oyuncularını bu özel gecede yalnız bırakmayarak galaya katılan ünlü isimler arasında başta Demet Akbağ olmak üzere Murat Boz, Oğuzhan Koç, Ezgi Mola, Gupse Özay, Farah Zeynep Abdullah, Şahin Irmak, İrem Sak, Bülent Serttaş, Merve Dizdar, Bülent Emrah Parlak, Murat Dalkılıç, Eser Yenenler, Murat Cemcir, Sarp Apak, Ezgi Eyüboğlu, Fettah Can, Sarp Bozkurt, Cem Gelinoğlu, Engin ve Ivana Sert gibi isimler vardı.

Filmin senaryosunu yazan ve başrolünü oynayan İbrahim Büyükak, "Filminize çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. İnşallah seyircimiz de beğenir ve bol bol güler" dedi.

Geceye damgasını vuran asıl olay ise Doğu Demirkol ile Farah Zeynep Abdullah'ın aşk iddialarının doğrulanmasıydı. Sevgilisini bu özel gecede yalnız bırakmayan Farah Zeynep Abdullah, Doğu Demirkol ile kol kola objektiflere poz verdi. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, kahkalarıyla geceye renk kattı.

Farah Zeynep Abdullah-Doğu Demirkol

İbrahim-Nurdan Büyükak

Eser-Berfu Yenenler

Demet Akbağ

Onul Buldu-Duygu Kozoğlu

Fettah Can-Cansu Kurtçu

Murat Boz-Oğuzhan Koç-Murat Dalkılıç

Şahin Irmak

Özlem Ada Şahin-Berkay Şahin

Ezgi Eyüboğlu

Oğulcan Engin

