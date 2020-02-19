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Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol aşkı galada gün yüzüne çıktı

BKM yapım olan ve seneryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı 'Bayi Toplantısı' filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Farah Zeynep Abdullah, sevgilisi Doğu Demirkol'u gecede yalnız bırakmadı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 19:49
Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol aşkı galada gün yüzüne çıktı

Seneryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı, BKM'nin yapımcılığını üstlendiği 'Bayi Toplantısı' filmi dün gece gerçekleşen galada ilk kez izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Doğu Demirkol, Onur Buldu, Büşra Pekin ve Safa Sarı gibi güçlü isimleri barındıran filmin galasına ünlüler akın etti.

ibrahim

İbrahim Büyükak'ı ve filmin oyuncularını bu özel gecede yalnız bırakmayarak galaya katılan ünlü isimler arasında başta Demet Akbağ olmak üzere Murat Boz, Oğuzhan Koç, Ezgi Mola, Gupse Özay, Farah Zeynep Abdullah, Şahin Irmak, İrem Sak, Bülent Serttaş, Merve Dizdar, Bülent Emrah Parlak, Murat Dalkılıç, Eser Yenenler, Murat Cemcir, Sarp Apak, Ezgi Eyüboğlu, Fettah Can, Sarp Bozkurt, Cem Gelinoğlu, Engin ve Ivana Sert gibi isimler vardı.

ibrahim

Filmin senaryosunu yazan ve başrolünü oynayan İbrahim Büyükak, "Filminize çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. İnşallah seyircimiz de beğenir ve bol bol güler" dedi.

ibrahim

Geceye damgasını vuran asıl olay ise Doğu Demirkol ile Farah Zeynep Abdullah'ın aşk iddialarının doğrulanmasıydı. Sevgilisini bu özel gecede yalnız bırakmayan Farah Zeynep Abdullah, Doğu Demirkol ile kol kola objektiflere poz verdi. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, kahkalarıyla geceye renk kattı.

farah

farah

Farah Zeynep Abdullah-Doğu Demirkol

ibrahim

İbrahim-Nurdan Büyükak

ibrahim

Eser-Berfu Yenenler

ibrahim

Demet Akbağ

ibrahim

Onul Buldu-Duygu Kozoğlu

ibrahim

Fettah Can-Cansu Kurtçu

ibrahim

Murat Boz-Oğuzhan Koç-Murat Dalkılıç

ibrahim

Şahin Irmak

ibrahim

Özlem Ada Şahin-Berkay Şahin

ibrahim

Ezgi Eyüboğlu

ibrahim

Oğulcan Engin
 

Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep AbdullahDoğu DemirkolIbrahim BüyükakFilm GalasıBayi Toplantısı
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