Fatih Ürek'ten flaş Demet Akalın açıklaması; Barışıyorlar mı?

Pandemi nedeniyle günlerini evinde geçiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek, "Karantina bittikten sonra da arkadaşlarımla buluşup keyif yapmayı istiyorum, özlüyorum onları. Sahneleri çok özledim. Nasıl olacak bilmiyorum ama şarkı söylemeyi, insanları eğlendirmeyi çok özledim. Devletimizin gösterdiği yolda ilerleyeceğiz" diyerek özlemini dile getirdi.

Salgının kendisini ekonomik olarak da etkilediğini belirten Ürek, "Bu durumlar beni çok kötü etkiledi. Son üç ayda yaklaşık 100 tane işim iptal oldu. Zorlanıyoruz gerçekten" ifadelerini kullandı.

54 yaşındaki şarkıcı, gazetecilerin “Ramazab Bayramı yaklaşıyor, Demet Akalın'dan bir adım gelirse barışır mısınız?” şeklindeki sorusuna "Yok, asla barışmam. Allah ona sağlık versin. O kafasında yanlış bir anlaşma yaptı. Umarım bunun için ileride üzülmez. İnsanın hani kalbi kırılır ya, benim de öyle. Ben herkesin çok iyi arkadaşıyım. Hiç kimse bana 'kötü' diyemez. Herkese iyilik yapmak isteyen bir insanım, kötülük düşünmem" diye cevap vererek sınırlarını korudu.

Ürek; "Kimsenin arkasından çirkeflik yapmadım ve düşünmedim. Ben yapamam, beceremem yani. Benim için artık hiç önemli değil bu konu. Düşüneceğimiz daha önemli konular var" diyerek sözlerine son verdi.