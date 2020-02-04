Fatih Ürek'in açıklamalarına Demet Akalın'dan cevap

Fatih Ürek ile Demet Akalın arasındaki gerilim sürüyor. Son olarak aylardır konuşmayan olan ikiliden şok açıklamalar geldi. Fatih Ürek Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında Demet Akalın’la ilgili açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Akalın ise bu açıklamaların ardından Ürek’e yanıt verdi.

Fatih Ürek programda Akal’ın ablasının cenazesine gelmediğini söyledi ve “Havaalanında gördüm. Bana cenazeye geleceğini söyledi ama gelmedi. Sonradan farkettim gelmemiş. Geleceğim dedi gelmedi. Aramadı da. Ne oldu bilmiyorum. Kafasında tilkiler dolaştı yine her zamanki gibi. Ama saçmalıyorsun artık Demet!” dedi.

Bu duruma artık katlanamadığını belirten Ürek, daha önce yaptığı bir açıklamada Akalın hakkında “dedikoducu” ifadesini kullanmıştı. Demet Akalın ise Fatih Ürek’in bu açıklamalarına 2. Sayfa programının Instagram sayfası üzerinden yanıt verdi.

Fatih Ürek’in arkasından dedikodu yaptığını söyleyen Demet Akalın açıklamalarına ne kadar sinirlendiğini belli etti. Akalın programın Instagram sayfasına verdiği cevapta; “Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın! Artı kim dedi geliyorum diye! Anla diye cenazeye bile gelmedim. Kim sana böyle bi söz verdi? Görüşmüyorum 3 aydır kafam rahat!!!” ifadelerini kullandı.