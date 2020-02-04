İstanbul 14°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120750
ALTIN
301.857
DOLAR
5.9773
STERLİN
7.7789
EURO
6.6078

Fatih Ürek'in açıklamalarına Demet Akalın'dan cevap

Fatih Ürek ile Demet Akalın arasındaki küslük devam ediyor. Fatih Ürek katıldığı bir programda Demet Akalın ile ilgili açıklamalar yaptı. Bunun üzerine Akalın’dan Fatih Ürek’in açıklamalarına cevap gecikmedi.

04 Şubat 2020 Salı 14:14
Fatih Ürek'in açıklamalarına Demet Akalın'dan cevap

Fatih Ürek ile Demet Akalın arasındaki gerilim sürüyor. Son olarak aylardır konuşmayan olan ikiliden şok açıklamalar geldi. Fatih Ürek Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında Demet Akalın’la ilgili açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Akalın ise bu açıklamaların ardından Ürek’e yanıt verdi.

Fatih Ürek programda Akal’ın ablasının cenazesine gelmediğini söyledi ve “Havaalanında gördüm. Bana cenazeye geleceğini söyledi ama gelmedi. Sonradan farkettim gelmemiş. Geleceğim dedi gelmedi. Aramadı da. Ne oldu bilmiyorum. Kafasında tilkiler dolaştı yine her zamanki gibi. Ama saçmalıyorsun artık Demet!” dedi.

Bu duruma artık katlanamadığını belirten Ürek, daha önce yaptığı bir açıklamada Akalın hakkında “dedikoducu” ifadesini kullanmıştı. Demet Akalın ise Fatih Ürek’in bu açıklamalarına 2. Sayfa programının Instagram sayfası üzerinden yanıt verdi.

Fatih Ürek’in arkasından dedikodu yaptığını söyleyen Demet Akalın açıklamalarına ne kadar sinirlendiğini belli etti. Akalın programın Instagram sayfasına verdiği cevapta;  “Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın! Artı kim dedi geliyorum diye! Anla diye cenazeye bile gelmedim. Kim sana böyle bi söz verdi? Görüşmüyorum 3 aydır kafam rahat!!!” ifadelerini kullandı.

 

Son Güncelleme: 04.02.2020 14:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhteşem Yüzyıl oyuncusu Adnan Koç'a 16 yıl hapis! Adnan Koç beraat edebilecek mi?
Muhteşem Yüzyıl oyuncusu Adnan Koç'a 16 yıl hapis! Adnan Koç beraat edebilecek mi?
Manken Tülin Şahin İtalya gündemine
Manken Tülin Şahin İtalya gündemine
Zalim İstanbul'un Ceren'i yeni bir aşka yelken açtı
Zalim İstanbul'un Ceren'i yeni bir aşka yelken açtı
Simge Sağın aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Simge Sağın aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Bella Hadid'den Victoria Secret'la ilgili şok açıklamalar geldi
Bella Hadid'den Victoria Secret'la ilgili şok açıklamalar geldi
Aslı Bekiroğlu suç duyurusunda bulundu
Aslı Bekiroğlu suç duyurusunda bulundu

Popüler Haberler

Avlu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 2020 Avlu çekimleri başlayacak mı
AFAD nedir? AFAD kimlerden oluşur, görevi nedir?
UMKE nedir? Umke kimlerden oluşur? UMKE anlamı ve görevleri
Baba Vanga kimdir? 2020 Baba Vanga Corona virüsünü bildi mi?
2020 Şubat kira zammı oranları ne zaman açıklanacak?
Mucize Doktor Ferman’ın sevgilisi kimdir? Onur Tuna sevgilisi Sevda Erginci hakkında bilgiler
Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımında aranılan şartlar neler?
2020 Bekçi maaşları ne kadar oldu? EGM Bekçilik maaşı kaç TL? Bekçi olmanın şartları nedir? Kimler nasıl bekçi olabilir?
Cazibe Merkezleri destekleme programı 2020 başvuru şartları ve gerekli evraklar
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Adalet Bakanı memur alımı şartları neler?
Netflix Şubat 2020 yayın takvimi açıklandı! Hangi dizi ve filmler yayına girecek?
EDHO Yavuz Kim? Yavuz’un Gerçek Adı
A101 haftanın yıldızları indirimli ürünler kampanyası 1-8 Şubat 2020
Günlük burç yorumları 3 Şubat 2020 Pazartesi - Burç yorumunuz yeni gün için neler söylüyor?
2020 Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 polis alımı yapacak! PMYO polis alımı şartları neler?
MAPEG personel alımı başlıyor! MAPEG başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak?
Edho Köksal Kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Saner hakkında bilgiler
Devlet destekli ağaçlandırma teşvik ve hibe destekleri
Çocuk dizisi bitti mi, ne zaman final yapıyor? Çocuk neden yok?
Kanalların yayın akışları 4 Şubat Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Yeni doğan çocuk parası nasıl alınır? 2020 Yeni doğan çocuk parası şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.