Ferah Zeydan'ın son hali görenleri şaşırttı

X Factor Star Işığı programıyla ünlenen Ferah Zeydan, yarışmadan sonra mide küçültme ameliyatı oldu. Ferah Zeydan’ın yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı.

70 kilonun altına düşmek istiyor

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında aynadaki görüntüsüne inanamadığını söyleyen Zeydan’ın yeni hedefi, 70 kilonun altına düşmek.

Zeydan, ‘’ 156 kilo olduğumda artık buna dur demem gerektiğini fark ettim ve mide küçültme ameliyatı oldum. 156 kilodan 88 kiloya kadar düştüm. Benim için hayat yeniden başladı. Resmen içimden bir insan çıktı. İnşallah yeni halimle ve yeni şarkılarımla gündeme geleceğim’’ dedi. Zeydan, şimdilerle yarışmada jüri üyeliği yapan Emre Aydın ile beraber çalışıyor.