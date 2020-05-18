Ferhat Göçer'in Gençlik Marşı eşliğinde 19 mayıs kutlaması!
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 'Gençlik Marşı'nı seslendirerek kutladı.
MAGAZİN
18 Mayıs 2020 Pazartesi 21:21
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Gitar eşliğinde Gençlik Marşı'nı seslendirdiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan Göçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Şu ifadelerle kutladı:
"101 yıl önce Samsun'da Anadolu'ya atılan ilk adımın heyecanı ve azmi hala damarlarımızda.Anadolu insanının bağımsızlık için hasretle atan kalplerini birleştiren ve bu günü ülkenin potansiyel gücünü oluşturan gençlere adayan, Büyük Kurtuluş hareketinin mimarı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve rahmetle anıyor, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum."