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Ferruh Taşdemir Ozan Güven'e neden kızdı? Ferruh Taşdemir kimdir?

Uçankuş tv'de yayınlanan Kurtlar Masası programına Ozan Güven damgasını vurdu. Programın yorumcularından Ferruh Taşdemir, Ozan Güven'in her fırsatta muhabirleri terslemesini sert bir dille eleştirdi. bu eleştriler yüzünden programda gergin dakikalar yaşandı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 22:20
Ferruh Taşdemir Ozan Güven'e neden kızdı? Ferruh Taşdemir kimdir?

Programın diğer yorumcusu Salih Keçeci'nin Ferruh Taşdemir'e  ''Senin Ozan Gğven'e gıcığın mı var?'' diye sorması üzerine, “Çok hoşlanıyorum ondan”  diye imalı bir cevap veren Ferruh Taşdemir, şöyle devam etti: “Niye çok hoşlanıyorum. Eskinden çok severdim ama son bir yıldır sokaktaki muhabir arkadaşlarımıza yaptığı hareket ve tavırlardan dolayı…” 

Ferruh Taşdemir Ozan Güven'e neden kızdı? Ferruh Taşdemir kimdir?

Ferruh Taşdemir, Ozan güven'e gıçık olmasının tek sebebebinin muhabirlere kötü davranması olduğunu vurgulayarak başka hiçbir sebebi olmadığını belirtse de, ilerleyen dakikalarda üslubunu sertleştirerek, “Sen kimsin Ozan Güven, Sen kimsin ya..”   ifadelerini kullanınca Salih keçeci ''Sen kimsin kelimesi aşağılayıcı bir kelime'' diyerek Taşdemir'i uyarmak zorunda kaldı. Taşdemir  ise;  “Benim için öyle… Aşağılıyorum o zaman. Ozan Güven sen kimsin kardeşim. Sana kim veriyor bu hakkı?” diye tepki gösterdi. 

Ferruh Taşdemir Ozan Güven'e neden kızdı? Ferruh Taşdemir kimdir?


FERRUH TAŞDEMİR KİMDİR?

Şansal Büyüka ile Maraton ve Can Tanrıyar'la Televole ekibinde muhabirlik görevi yapmış 1980 doğumlu yapımcı, magazin yorumcusu. Ferruh Taşdemir, Bu Film Bitmez, İlle de Roman Olsun, Güldür Bakalım, Ünlüler Sirki, Sol Şerit ve Evlere Şenlik gibi programların yapımcılığını üstlenmesinin yanısıra, UçanKuş TV’de yayınlanan Kurtlar Masası’nda yorumculuk yapmaktadır.
 

Son Güncelleme: 25.04.2020 22:21
Anahtar Kelimeler:
KavgaMagazinOzan GüvenFerruh Taşdemir
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