Filtresiz Adirana Lima sosyal medyayı salladı

Eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden biri. 38 yaşındaki top model,özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Metin Hara ve Emir Uyar gibi isimlerle aşk yaşayarak defalarca kez ülkemizde haber oldu.

Podyumlara veda ederek emekli olmayı tercih eden model, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Lima, birçok ünlü ismin aksine filtre kullanmamayı tercih ediyor. Takipçileri ünlü modelin filtresiz ve makyajsız fotoğraf paylaşmasını oldukça beğeniyor.