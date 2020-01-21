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Filtresiz Adirana Lima sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabında yaptığı makyajsız ve filtresiz paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren güzel model Adriana Lima, son paylaşımıyla takipçileri tarafından çok beğenildi.

21 Ocak 2020 Salı 16:27
Filtresiz Adirana Lima sosyal medyayı salladı

Eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden biri. 38 yaşındaki top model,özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Metin Hara ve Emir Uyar gibi isimlerle aşk yaşayarak defalarca kez ülkemizde haber oldu. 

adirana lima

Podyumlara veda ederek emekli olmayı tercih eden model, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Lima, birçok ünlü ismin aksine filtre kullanmamayı tercih ediyor. Takipçileri ünlü modelin filtresiz ve makyajsız fotoğraf paylaşmasını oldukça beğeniyor.

adriana lime

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İnstagramSosyal MedyaAdriana LimaFiltresiz Fotoğraf
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