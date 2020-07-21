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Fitness modeli Amanda Lee'den sanal alemi kasıp kavuran pozlar

Ünlü fitness modeli Amanda Lee yine çok konuşulacak ve sanal alemi kasıp kavuran pozlar ile takipçilerini büyülemeyi başardı.

21 Temmuz 2020 Salı 20:31
Fitness modeli Amanda Lee'den sanal alemi kasıp kavuran pozlar
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Karantina döneminde evlerine kapanan ve formda kalmak isteyen milyonlarca kişi tarafından takip edilen ünlü fitness modeli Amanda Lee yine paylaşımları ile gündeme geldi.

Yaklaşık 13 milyon takipçisi bulunan model Amanda Lee cesur paylaşımları ile takipçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Son olarak yaptığı paylaşımlarda ile sanal alemi kasıp kavuran Amanda Lee, aynı zamanda takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Diğer yandan Ünlü model takipçilerine ücret karşılığı fitness programları satıyor.


İşte ünlü modelin vücut hatlarını sergilemekten çekinmediği o olay pozları.

 


Son Güncelleme: 22.07.2020 02:17
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