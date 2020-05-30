Forbes Dergisi takipte; Kylie Jenner'ın serveti balon mu?

Forbes Dergisi, resmi internet sitesinde iki yıl üst üste servetini kendisi yapan en genç milyarder olarak ilan ettiği Kylie Jenner'ın servetinin gerçek olmadığını içeren bir yazı yayınladı. Derginin açıklamasına göre Jennner'in kendi adını taşıyan mozmetik şirketini, söylendiği kadar kazanmıyor. Jenner, 'Kylie Cosmetics' adlı markasının %51 hissesini ABD'nin kozmetik devi Coty'ye satmıştı. Derginin iddialarına göre bu satıştan sonra tüm gerçekler ortaya çıktı.

Forbes Dergisi bu tesbiti yaparken, Coty'nin son 6 aylık cirosunu değerlendirdi. Son 6 ayda Coty'nin piyasaya sürdüğü ürünler ve gelirler incelendiğinde, Jenner'ın söylediği rakamlara ulaşmadığı görüldü. Dergi, bu veriler kapsamında, Jenner'ın servetinin kurmaca olduğunu beyan etti. Forbes Dergisi'in iki yıl üst üste servetini kendisi yapan en genç milyarder ilan ettiği Kylie Jenner hakkında neden böyle bir yazı yazdığı ise merak konusu.



Dergini bu yazısından sonra basın ve sosyal medyanı gözleri Kylie Jenner'a çevrildi. Kylie Jenner, Twitter hesabından, “Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor. Benim güzel bir kızım, başarılı bir işim var ve bunu gayet iyi yapıyorum. Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” şeklinde bir açıklama yaptı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 20:19