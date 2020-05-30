Forbes Dergisi takipte; Kylie Jenner'ın serveti balon mu?

Amerikan Forbes dergisi, servetini kendisi yapan en genç milyarder ilan ettiği Kylie Jenner'in servetinin gerçek olmadığını açıkladı. Forbes Dergisi tarafından yayınlanan yazıda, Jenner'ın servetinin kurmaca olduğuna yer verildi.

Forbes Dergisi takipte; Kylie Jenner'ın serveti balon mu?
    Abone Ol:

Forbes Dergisi, resmi internet sitesinde iki yıl üst üste servetini kendisi yapan en genç milyarder olarak ilan ettiği Kylie Jenner'ın servetinin gerçek olmadığını içeren bir yazı yayınladı. Derginin açıklamasına göre Jennner'in kendi adını taşıyan mozmetik şirketini, söylendiği kadar kazanmıyor.  Jenner, 'Kylie Cosmetics' adlı markasının %51 hissesini  ABD'nin  kozmetik devi Coty'ye satmıştı.  Derginin iddialarına göre bu satıştan sonra tüm gerçekler ortaya çıktı. 

Forbes Dergisi takipte; Kylie Jenner'ın serveti balon mu?

Forbes Dergisi bu tesbiti yaparken, Coty'nin son 6 aylık cirosunu değerlendirdi.  Son 6 ayda Coty'nin piyasaya sürdüğü ürünler ve gelirler incelendiğinde, Jenner'ın söylediği rakamlara ulaşmadığı görüldü.  Dergi, bu veriler kapsamında, Jenner'ın  servetinin kurmaca olduğunu beyan etti.  Forbes Dergisi'in iki yıl üst üste servetini  kendisi yapan en genç milyarder ilan ettiği Kylie Jenner hakkında neden böyle bir yazı yazdığı ise merak konusu. 

Forbes Dergisi takipte; Kylie Jenner'ın serveti balon mu?
Dergini bu yazısından sonra basın ve sosyal medyanı gözleri Kylie Jenner'a çevrildi.  Kylie Jenner, Twitter hesabından, “Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor. Benim güzel bir kızım, başarılı bir işim var ve bunu gayet iyi yapıyorum. Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” şeklinde bir açıklama yaptı. 

Forbes Dergisi takipte; Kylie Jenner'ın serveti balon mu?

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 20:19

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
Esnaf kefalet kredi için kaç kefil istiyor? Esnaf kefaletten çekilen borç ödenmezse ne olur?
Ramazan Bayramı kredi kampanyaları en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada?
500 TL Bayram harçlığı yardımı yapılacak mı? Bayram harçlığı ödemelerinde son durum ne?
Günlük Burç Yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Ziraat Bankası küçükbaş hayvancılık kredisi 2020 başvuru şartları
Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Kapatılan Instagram hesabını geri nasıl açılır? Instagram itiraz formu nasıl doldurulur? Instagram hesap kurtarma yöntemleri
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Google Play Store internet bağlantısı yok sorunu nasıl çözülür?
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme