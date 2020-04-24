İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
99143
ALTIN
388.805
DOLAR
6.9715
STERLİN
8.6182
EURO
7.5308

Fuat Güner 23 Nisan Konserinde Özkan Uğur’un Kanser olduğunu duyurdu

İstanbul Valiliğince organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. Yılı konserinde MFÖ grubundan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı’nda sevilen şarkılarını seslendirdiler.

24 Nisan 2020 Cuma 14:34
Fuat Güner 23 Nisan Konserinde Özkan Uğur’un Kanser olduğunu duyurdu

Fuat Güner, Konsere katılamayan Özkan Uğur’dan 23 Nisan günü üzücü haberi verdi. Uğur’un Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Güner, Özkan Uğur’un bu sebepten dolayı konsere katılmadığını belirtti. Fuat Güner, Özkan Uğur’un konsere katılmayı çok istemesine rağmen, risk grubunda olduğu için katılamadığını söyledi.   

Fuat Güner 23 Nisan Konserinde Özkan Uğur’un Kanser olduğunu duyurdu
Online konser sırasında bu süreçte evde kalmanın öneminden bahseden Mazhar Alanson ise; "Evlerdeyiz diye işi sermek yok. Çünkü iyi notlar, kötü notlar var, yine sınıfı geçmek ve kalmak var. Anne babalar, lütfen çocukların başına dikilmeyin ders çalışırken. Onları biraz rahat bırakın. Ne güzel okul bahçesinde teneffüslerde oynardınız, anne-babanızla birlikte dolaşmak ne kadar kıymetliymiş. Bundan sonra hayatın kıymetini biz büyükler zaten anladık ama siz de bunları inşallah idrak edersiniz." İfadelerini kullandı.  

Fuat Güner 23 Nisan Konserinde Özkan Uğur’un Kanser olduğunu duyurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak düzenlenen konser, birçok radyo ve televizyon kanalından canlı olarak yayınlandı.  

Son Güncelleme: 24.04.2020 14:35
Anahtar Kelimeler:
KanserÖzkan UğurFuat GünerMfö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aleyna Tilki'nin annesinden ilginç benzetme; Kızını kime benzetti?
Aleyna Tilki'nin annesinden ilginç benzetme; Kızını kime benzetti?
Arto'dan Demet Akalın'a sert tepki; ''Donuna kadar...''
Arto'dan Demet Akalın'a sert tepki; ''Donuna kadar...''
Neymar'ın Annesinin sansasyonlu aşkı bitti; Sebebi başka bir erkek
Neymar'ın Annesinin sansasyonlu aşkı bitti; Sebebi başka bir erkek
Can Yaman'dan bir olay açıklama daha; 'Artık anlıyorum'
Can Yaman'dan bir olay açıklama daha; 'Artık anlıyorum'
Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası düzeldi mi? Son durum ne?
Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası düzeldi mi? Son durum ne?
Victoria's Secret'a Koronavirüs darbesi; Ortalık karıştı
Victoria's Secret'a Koronavirüs darbesi; Ortalık karıştı

Popüler Haberler

Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Niyet etmeyi unutunca ne yapılmalıdır? Oruca niyet etmenin hükmü nedir?
Kuruluş Osman Engin Altan Düzyatan diziye geri mi geliyor! Kuruluş Osman yeni bölümünde heyecanlandıran sahne!
Sahur yapmadan oruç tutulur mu? Oruca ne zaman, nasıl niyet edilir?
Günlük Burç Yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Memlekete geri dönüş göç yardımı nasıl alınır? Köye dönüş yardımları şartları nelerdir?
İmsak vakti nedir? İmsak nedir? İmsak vakti ne zaman başlar?
Ömer Döngeloğlu hangi kanalda programa çıkıyor? 2020 Ömer Döngeloğlu ramazan programı hangi kanalda?
POMEM, PMYO, PAEM ile yapılacak olanpolis alımları ilişkin yayımlanan yeni kararlar ve yeni düzenlemeler
Corona virüsü aşısı verimli mi? COVID-19 aşısı için neler söylendi? Deneme sonuçları nasıl?
Turkcel, Vodafone, Türk Telekom, Bimcell ve PTTcell GSM operatörleri ramazan ayı internet hediyesi kampanyaları
Devlet tarafından ihtiyaç ve dar gelirliye yapılan sosyal yardımlar ve hizmetler 2020
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi
Evden çalışarak para kazanmak için Evde yapılacak iş fikirleri
Sokağa çıkma yasağında markete ve işe gidilir mi, ihtiyaçlar nasıl karşılanır? Sokağa çıkma cezası nedir?
Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? E-devlet sistemi ile nüfus cüzdanı sureti alma
Kanal 7 Sahur Vakti programında Ömer Döngeloğlu neden yok?
Boşanan kadınlara yapılan devlet yardımları ve destekler
Gazi Üniversitesi en az 4 bin TL maaşla hastanede çalışacak personel alımı yapacak!
Whatsapp 3 mavi tık nedir? Whatsapp 3 mavi tik iddiası doğru mu?
Devlet koronavirüs sosyal yardım alma şartları neler? E-Devlet Maddi yardım başvuruları nasıl yapılır
Gelinim Mutfakta yeni bölüm neden yok, Gelinim Mutfakta saat kaçta başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.