Fuat Güner 23 Nisan Konserinde Özkan Uğur’un Kanser olduğunu duyurdu

Fuat Güner, Konsere katılamayan Özkan Uğur’dan 23 Nisan günü üzücü haberi verdi. Uğur’un Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Güner, Özkan Uğur’un bu sebepten dolayı konsere katılmadığını belirtti. Fuat Güner, Özkan Uğur’un konsere katılmayı çok istemesine rağmen, risk grubunda olduğu için katılamadığını söyledi.

Online konser sırasında bu süreçte evde kalmanın öneminden bahseden Mazhar Alanson ise; "Evlerdeyiz diye işi sermek yok. Çünkü iyi notlar, kötü notlar var, yine sınıfı geçmek ve kalmak var. Anne babalar, lütfen çocukların başına dikilmeyin ders çalışırken. Onları biraz rahat bırakın. Ne güzel okul bahçesinde teneffüslerde oynardınız, anne-babanızla birlikte dolaşmak ne kadar kıymetliymiş. Bundan sonra hayatın kıymetini biz büyükler zaten anladık ama siz de bunları inşallah idrak edersiniz." İfadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak düzenlenen konser, birçok radyo ve televizyon kanalından canlı olarak yayınlandı.