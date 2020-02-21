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Furkan Andıç Aybüke Pusat ile ilgili aşk sorulara yanıt verdi

Oyuncu Furkan Andıç, rol arkadaşı Aybüke Pusat ile hakkında çıkan aşk haberlerine son noktayı koydu.

21 Şubat 2020 Cuma 21:37
Furkan Andıç Aybüke Pusat ile ilgili aşk sorulara yanıt verdi

Yakışıklı oyuncu Furkan Andıç, 'Kaçak Gelinler' dizisinde aşk yaşayan iki sevgiliyi canlandırdığı Selin Şekerci ile Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Yeni bir proje için bir araya geldiklerini açıklayan Andıç, “Şu anda bir şey söylemek için çok erken. Ama güzel şeyler olacak” dedi.

furkan andıç

Geçtiğimiz aylarda rol arkadaşı Aybüke Pusat ile aralarında aşk olduğuna dair haberlerin çıkmasıyla ilgili de konuşan Furkan Andıç, “Arkadaşlar bu kolyelerden milyonlarca yapılıyor. Böyle düşünülmesine üzülüyorum. Aybüke ile ilişkimiz yok. Sadece arkadaşız” diyerek iddiaları yalanlandı.
furkan andıç

Anahtar Kelimeler:
AşkFurkan AndıçAybüke PusatSelin şekerci
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