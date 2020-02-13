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Furkan Andıç ve Aybüke Pusat aşkını kolyeleri ele verdi

Oyuncu Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın aşk yaşadıkları iddiası taktıkları kolye ile kanıtlandı.

13 Şubat 2020 Perşembe 18:13
Furkan Andıç ve Aybüke Pusat aşkını kolyeleri ele verdi

'Her Yerde Sen' dizisinin başrol oyuncuları Furkan Andış ve Aybüke Pusat'ın sette başlayan arkadaşları zamanl aşka dönüştü. Dizi final yaptıktan sonra gözlerden uzak tatil yapmak için haavalanına ayrı ayrı giriş yapan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç muhabirlerden kaçamadı.

furkan

Rol arkadaşı Aybüke Pusat ile aşk dedikodularıyla gündeme gelen oyuncu Furkan Andıç, “Sizin taktığınızla Aybüke hanımın kolyesi aynı. Birlikte mi aldınız?” şeklindeki soruya  “Hayır tabii ki” diyerek aşk iddialarını reddetti. Ancak Furkan Andıç'ın bu açıklaması hayranlarını ikna etmeye yetmedi.

furkan

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