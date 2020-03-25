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Galyalı Asteriks ve Oburiks, 92 yaşındaki babasını kaybetti

Dünyaca ünlü çizer Albert Uderzo, evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Uderzo 92 yaşındaydı.

25 Mart 2020 Çarşamba 14:33
Galyalı Asteriks ve Oburiks, 92 yaşındaki babasını kaybetti

Galyalı Asteriks ve Oburiks, 92 yaşındaki babasını kaybetti
Sanatçının ölüm haberini son dakika olarak duyuran televizyonlar özel programlar hazırlarken, serinin yayınevi Egmont Ehapa,  "Bu büyük sanatçı, dünyayı terk etmiş olsa da, Asteriks ile okurlarının kalbinde ilelebet yaşamaya devam edecek"  diye açıklama yaptı.  Sanatçının ölümünün koronavirüs ile ilgisi olmadığı da özellikle belirtildi.  

Galyalı Asteriks ve Oburiks, 92 yaşındaki babasını kaybetti

Paris yakınlarında yer alan Neuilly-sur-Seine kasabasındaki evinde ölü bulunan sanatçı, 1927 yılında Fransa’nın Reims kentinde dünyaya geldi. Babası müzik enstrümanları imal eden bir sanatçıydı.  2. Dünya savaşının ardından karikatürleri muhtelif dergilerde yayınlanan Uderzo, Asteriks macerasını ilk olarak 1959’da Pilote adlı dergide yayınladı.  

Galyalı Asteriks ve Oburiks, 92 yaşındaki babasını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Asteriks OburiksAlbert UderzoGalyalı
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