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Game Of Thrones’ dizisinde Tormund'u aktör Kristofer Hivju koronavirüse yakalandı

Yayınlandığı dönem içeriside dünyanın en çok izlenen dizisi ünvanını elinde bulunduran Game Of Thrones’in sevilen oyuncusu hakkında üzücü bir haber alındı. Game Of Thrones dizisinde Tormund'u canlandıran aktör Kristofer Hivju koronavirüse yakalandı. İşte sevilen oyuncunun son durumu…

17 Mart 2020 Salı 16:22
Game Of Thrones’ dizisinde Tormund'u aktör Kristofer Hivju koronavirüse yakalandı

Yayınlandığı dönem içerisinde dünyanın en çok izlenen ve konuşulan dizisi ünvanını elde eden Game Of Thrones’in sevilen oyuncusu hakkında üzücü bir haber verildi. Game of Thrones dizisinde Tormund karakterini canlandıran oyuncu Kristofer Hivju’nun tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından nasibini aldığı ifade edildi.

Hayatını Norveç’te devam ettiren Kristofer Hivju’nun koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ardından karantina altına alındığı belirtilenler arasında yer alıyor. Sevilen oyuncu üzücü haberi şu ifadeler ile açıkladı;

“COVID19, corona virüsü için testlerin pozitif çıktığı için üzgünüm. Ailem ve ben evde uzun süre kendimizi tecrit ediyoruz. Sağlığımız iyi, sadece hafif soğuk algınlığı semptomları var. İnsanları ellerini yıkayarak, diğerlerinden mesafelerini koruyarak, virüsün yayılmasını önlemek için elinizden geleni yapmaya çağırıyorum. Çünkü bu virüsün kime bulaşacağı belli değil ve daha yüksek risk altında olan insanlar var”

Ayrıca başarılı oyuncu takipçilerine ve sevenlere de şu şekilde bir uyarıda bulundu;

“Birlikte bu virüsle savaşabilir ve hastanelerimizde bir krizi önleyebiliriz. Lütfen birbirinize dikkat edin, mesafenizi koruyun ve sağlıklı kalın”

Son Güncelleme: 17.03.2020 16:22
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