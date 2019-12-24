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Gamze Erçel'in anne olduktan sonra ilk paylaşımı

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz gün kızı Aylin Mavi'yi kucağına aldı ve anne oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla beğeni topladı.

24 Aralık 2019 Salı 22:42
Gamze Erçel'in anne olduktan sonra ilk paylaşımı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 3 yıldır birlikte olduğu Caner Yıldırım ile aşklarını nikah masasına taşıyarak Nisan ayında dünyaevine girmişti. Kısa bir süre güzel haberi vererek hamile olduğunu duyuran Erçel, annesinin adını verdiği kızı Aylin Mavi'yi dünyaya getirdi. 

Gamze Erçel'in anne olduktan sonra ilk paylaşımı ile ilgili görsel sonucu

Sosyal medya hesabında kızı Aylin Mavi ve Caner Yıldırım'ında içinde olduğu çekirdek aile karesini "Dünyaya hoş geldin bebeğim. Bu kadar güzel bir his olduğunu tahmin bile edemezdim... İyi ki geldin Mavi..." notuyla paylaştı.

Gamze Erçel'in anne olduktan sonra ilk paylaşımı ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 24.12.2019 22:42
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