Gamze Erçel'in anne olduktan sonra ilk paylaşımı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 3 yıldır birlikte olduğu Caner Yıldırım ile aşklarını nikah masasına taşıyarak Nisan ayında dünyaevine girmişti. Kısa bir süre güzel haberi vererek hamile olduğunu duyuran Erçel, annesinin adını verdiği kızı Aylin Mavi'yi dünyaya getirdi.

Sosyal medya hesabında kızı Aylin Mavi ve Caner Yıldırım'ında içinde olduğu çekirdek aile karesini "Dünyaya hoş geldin bebeğim. Bu kadar güzel bir his olduğunu tahmin bile edemezdim... İyi ki geldin Mavi..." notuyla paylaştı.