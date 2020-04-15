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Gamze Özçelik iddialara cevap verdi; 'Haberler doğru değildir'

Hakkında çıkan 'Eski kocası Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesine engel olmak için mahkemeye başvurup yasak kararı çıkarttırdı'' habreleri karşısında suskunluğunu bozan Gamze Özçelik hakkındaki iddialara cevap verdi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 19:58
Gamze Özçelik iddialara cevap verdi; 'Haberler doğru değildir'

Haberlerin gerçek olmadığını belirten Özçelik, velayeti kendisinde  bulunan oğulları Murathan için böyle bir yasağın sözkonusu olmadığını belirtti.  

Gamze Özçelik iddialara cevap verdi; 'Haberler doğru değildir'

Gamze Özçelik yaptığı paylaşımda ''İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte hepimize sabır, birlik ve beraberlik diliyorum. Konunun uzamaması ve değerli zamanınızı çalmamak için kısaca bahsedip konuyu kapatacağım. Haberler doğru değildir. Oğlum babasını hem haftasonları, hem de diğer yasal olarak tanınan sürelerde görmeye devam etmektedir. Sadece 2 haftasonu başka şehirde olması ve 20 yaş altı yasağı sebebiyle bu görüşmeler üzülerek gerçekleşmemiştir. Lütfen haberleri, gerçekleri araştırarak yapalım. Kalpleri kırmayalım. Yolumuza bakalım. Sevgiler. Essalamu aleyküm.'' ifadelerini kullandı.  

Gamze Özçelik iddialara cevap verdi; 'Haberler doğru değildir'

Anahtar Kelimeler:
YasakGamze ÖzçelikUğur PektaşMurathanGörüş Yasağı
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