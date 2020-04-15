Gamze Özçelik iddialara cevap verdi; 'Haberler doğru değildir'

Haberlerin gerçek olmadığını belirten Özçelik, velayeti kendisinde bulunan oğulları Murathan için böyle bir yasağın sözkonusu olmadığını belirtti.

Gamze Özçelik yaptığı paylaşımda ''İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte hepimize sabır, birlik ve beraberlik diliyorum. Konunun uzamaması ve değerli zamanınızı çalmamak için kısaca bahsedip konuyu kapatacağım. Haberler doğru değildir. Oğlum babasını hem haftasonları, hem de diğer yasal olarak tanınan sürelerde görmeye devam etmektedir. Sadece 2 haftasonu başka şehirde olması ve 20 yaş altı yasağı sebebiyle bu görüşmeler üzülerek gerçekleşmemiştir. Lütfen haberleri, gerçekleri araştırarak yapalım. Kalpleri kırmayalım. Yolumuza bakalım. Sevgiler. Essalamu aleyküm.'' ifadelerini kullandı.