Gamze Özçelik tarafından Uğur Pektaş'a oğlunu görme yasağı!

2011 yılında boşanan çiftin oğulları Murathan'ın velayeti annesi Gamze Özçelik'e verilmişti. Oyuncu Uğur Pektaş, Murathan'ı sadece hafta sonu görebiliyordu. Gamze Özçelik'in mahkemeye başvurarak Uğur Pektaş'ın Murathan'ı görme hakkını tamaen iptal ettiği iddia edildi.

İddialara göre Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın Survivor yarışmasına gitmesinden dolayı böyle bir karar aldı ama kararın net sebebi konusunda henüz açıklam yapılmadı. Oğlu ile görüşmesi engellenen Uğur Pektaş, sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak fotoğrafa "Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten" notunu ekledi.