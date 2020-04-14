İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98550
ALTIN
378.526
DOLAR
6.8181
STERLİN
8.6069
EURO
7.4772

Gamze Özçelik tarafından Uğur Pektaş'a oğlunu görme yasağı!

Eski eşi Gamze Özçelik tarafından oğluyla görüşmesine mahkeme kararı ile sınırlandırma gatirilen Uğur Pektaş, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

14 Nisan 2020 Salı 19:45
Gamze Özçelik tarafından Uğur Pektaş'a oğlunu görme yasağı!

2011 yılında boşanan çiftin oğulları Murathan'ın velayeti annesi Gamze Özçelik'e verilmişti.  Oyuncu Uğur Pektaş, Murathan'ı sadece hafta sonu görebiliyordu.  Gamze Özçelik'in mahkemeye başvurarak Uğur Pektaş'ın  Murathan'ı görme hakkını tamaen iptal ettiği iddia edildi.  

Gamze Özçelik tarafından Uğur Pektaş'a oğlunu görme yasağı!

İddialara göre Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın Survivor yarışmasına gitmesinden dolayı böyle bir karar aldı ama kararın net sebebi konusunda henüz açıklam yapılmadı.  Oğlu ile görüşmesi engellenen Uğur Pektaş, sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak fotoğrafa "Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten" notunu ekledi.  

Gamze Özçelik tarafından Uğur Pektaş'a oğlunu görme yasağı!

Anahtar Kelimeler:
MahkemeGamze ÖzçelikUğur PektaşGörüş Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tescilli güzel Sinem Sülün’e tehdit davası
Tescilli güzel Sinem Sülün’e tehdit davası
Işın Karaca'nın kızı Mia'dan sokakta gezenlere fırça!
Işın Karaca'nın kızı Mia'dan sokakta gezenlere fırça!
Rus mankenlerin maskeden bikini yapma akımı çok tepki çekti
Rus mankenlerin maskeden bikini yapma akımı çok tepki çekti
Aynur Aydın’ın dikkat çeken paylaşımı! Sütyenlerim....
Aynur Aydın’ın dikkat çeken paylaşımı! Sütyenlerim....
Neymar’ı gözyaşlarına boğan film; 7. Koğuştaki Mucize!
Neymar’ı gözyaşlarına boğan film; 7. Koğuştaki Mucize!
Hadise ‘Marka’ olmaya karar verdi; Marka kurulu tanımadı
Hadise ‘Marka’ olmaya karar verdi; Marka kurulu tanımadı

Popüler Haberler

Ramazanda oruç tutulacak mı? En çok sorulan soruya diyanetten cevap!
Banka çalışma saatlerinde değişiklik! Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kaçta kapanır? İşte yeni banka çalışma saatleri
İdari izin kimleri kapsıyor? Kimler idari izinden faydalanabilir? Hangi hastalık ve durumda idari izin kullanılır?
Fındık fiyatları ne kadar? 15 Nisan Çarşamba il il güncel fındık fiyatları
Berat ne demek, kelime anlamı nedir? Berat Kandili gecesinde neler yapılır, hangi ibadetler yapılmalı?
Af yasası meclisten geçti mi? Ceza indirimi ve infaz yasasında son durum ne? Mahkumlar ne zaman tahliye olacaklar?
Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi ertelemeli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Vakıfbank online 6 ay ertelemeli kredi başvuru ekranı
TRT Yetenek Sende yarışması formatı ne? Yetenek Sende yarışması ne zaman başlıyor?
Bankalar saat kaçta açılıyor? 2020 koronavirüs tedbiri Banka açılış ve kapanış saatleri
Seda Akgül Söylemezsem Olmaz’da neden yok, ayrıldı mı? Seda Akgül neden ayrıldı?
Yemekteyiz neden yok, bitiyor mu? Yayından mı kaldırıldı mı, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Emekli sandığı hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? E-devlet ile emekli sandığı hizmet dökümü sorgulama
Askerler ne zaman terhis olacak, terhisler ne kadar ertelendi? Yeni askerler askere ne zaman alınacak?
Şok market kaçta açılıyor? Şok market yeni açılış ve kapanış saatleri
Ramazan'da teravih namazı cemaatle kılınacak Mı? Ramazan'da camiler ibadete açık olacak mı? Diyanet'den cevap!
Ziraat bankası 25 Bin TL taşıt kredisi faizi ve geri ödeme planı
Survivor 46.Bölüm fragmanı 15 Nisan Çarşamba 2020
Kredi çekemiyorum sicilim bozuk diyenlere müjde! BBDK'dan bankalara talimat! Kredi öekme şartları kolaylaşıyor
2020 Devlet hastanesi ve SGK Özel hastane muayene ücretleri
Kripto para nedir? Kripto paralar nasıl üretilir? Üretim için gerekli ekipmanlar nelerdir?
Halkbank müşterilerine özel uygun faiz oranları ile konut kredisi kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.