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Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasakladı!

Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'la görüşmesini yasakladı.

18 Mart 2020 Çarşamba 11:28
Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasakladı!

2008 yılında evlenen Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almışlardı. Fakat, aralarında anlaşmazlık nedeniyle ayrılmaya karar veren çift 4 yıl sonra boşanarak yollarını ayırmışlardı. 

Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasakladı!

2012 yılında gerçekleşen boşanma davalarından 5 yıl sonra çift ilişkilerine bir şans daha tanımış fakat başarılı olamayınca tekrar ayrılmışlardı. Bu süreç içerisinde oğlulları Murathan’ın velayeti de anne Gamze Özçelik’e verilmişti. Hafta içi annesinde kalan Murathan'ı, babası Uğur Pektaş sadece hafta sonları ziyaret ediyordu.

Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasakladı!

Bu yıl 'Survivor Ünlüler Gönüllüler 2020' yarışmasına katılan Uğur Pektaş, adada yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılarak tekrar İstanbul’a döndü. Fakat, ünlü oyuncu Pektaş'ı burada kötü bir sürpriz karşıladı. Eski eşi Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasakladığını öğrendi. 

Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasakladı!

Diğer taraftan Gamze Özçelik’in eski eşi eşi Uğur Paktaş'a oğlunu görmeyi neden yasaklattığı hakkında da her iki taraftan net bir açıklama yapılmadı.

Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasakladı!

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Mahkeme KararıGamze ÖzçelikUğur PektaşMurathan
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