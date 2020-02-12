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Gamze Özçelik'in eski eşi ve eski sevgilisi aynı takımda Survivor'da yarışacak!

Gamze Özçelik'in eski eşi ve eski sevgilisi aynı takımda Survivor 2020’de aynı takımda yarışacak. Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş ve eski sevgilisi Mert Öcal Survivor’da ünlüler takımında yer alacak.

12 Şubat 2020 Çarşamba 16:28
Gamze Özçelik'in eski eşi ve eski sevgilisi aynı takımda Survivor'da yarışacak!

Survivor 2020’nin başlamasına az bir süre kala ünlüler takımında bir tesadüf yaşandı. Gamze Özçelik’in boşandığı eski eşi Uğur Pektaş ve eski sevgilisi Mert Öcal, yarışmanın yeni sezonunda ünlüler takımında yarışacak.

Survivor’ın yeni sezonunda ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar belli oldu. Ünlüler takımındaki ilginç tesadüf ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlüler takımında Uğur Pektaş ve Mert Öcal’ın yer alacak olması olay oldu. Gamze Özçelik ile 4 sene kadar evli kalan ve bir çocuk babası olan Uğur Pektaş, Özçelik’in eski sevgilisi Mert Öcal ile aynı takımda boy gösterecek.

Mert Öcal ile Gamze Özçelik’in ilişkisi 2 yıl kadar sürmüştü. Mert Öcal ile Uğur Pektaş arasındaki ortak noktalar Özçelik’le sınırlı kalmadı. Mert Öcal, Özçelik ve Pektaş’ın ilişkisinin başladığı zamanlarda Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı. Ancak daha sonra Survivor’dan teklif gelinde diziden ayrıldı.

Son Güncelleme: 12.02.2020 16:28
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