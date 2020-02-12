Gamze Özçelik'in eski eşi ve eski sevgilisi aynı takımda Survivor'da yarışacak!

Survivor 2020’nin başlamasına az bir süre kala ünlüler takımında bir tesadüf yaşandı. Gamze Özçelik’in boşandığı eski eşi Uğur Pektaş ve eski sevgilisi Mert Öcal, yarışmanın yeni sezonunda ünlüler takımında yarışacak.
Mert Öcal ile Gamze Özçelik’in ilişkisi 2 yıl kadar sürmüştü. Mert Öcal ile Uğur Pektaş arasındaki ortak noktalar Özçelik’le sınırlı kalmadı. Mert Öcal, Özçelik ve Pektaş’ın ilişkisinin başladığı zamanlarda Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı. Ancak daha sonra Survivor’dan teklif gelinde diziden ayrıldı.
Son Güncelleme: 12.02.2020 16:28