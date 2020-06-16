''Geçinemiyorum'' diyen Demet Akalın'ın denize sıfır lüks lokantası olay oldu

COVID-19 salgını nedeniyle konserleri iptal olan ve ‘’Geçinemiyorum.’’ diye açıklamalarda bulunan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle düzenlenen bir konser sonrasında İstanbul Anadolu Hisarı’nda lüks bir restoran açtı.

Denize sıfır lokantanın adı Hirahan olurken, mekân içerisindeki pahalı dekor ve eşyalar da dikkatlerden kaçmadı. Akalın’ın yeni restoran açması üzerine takipçileri ünlü sanatçıya ‘’Hani geçinemiyordun?’’ diye tepki gösterdi.