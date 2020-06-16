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''Geçinemiyorum'' diyen Demet Akalın'ın denize sıfır lüks lokantası olay oldu

COVID-19 nedeniyle konserleri iptal olan ve ''Geçinemiyorum.'' diyerek gündem olan Demet Akalın, denize sıfır lüks lokantasıyla olay oldu. Ünlü sanatçının takipçileri ''Hani geçinemiyordun?'' sözleriyle Akalın'a tepki gösterdi.

16 Haziran 2020 Salı 22:19
''Geçinemiyorum'' diyen Demet Akalın'ın denize sıfır lüks lokantası olay oldu
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COVID-19 salgını nedeniyle konserleri iptal olan ve ‘’Geçinemiyorum.’’ diye açıklamalarda bulunan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle düzenlenen bir konser sonrasında İstanbul Anadolu Hisarı’nda lüks bir restoran açtı.

Denize sıfır lokantanın adı Hirahan olurken, mekân içerisindeki pahalı dekor ve eşyalar da dikkatlerden kaçmadı. Akalın’ın yeni restoran açması üzerine takipçileri ünlü sanatçıya ‘’Hani geçinemiyordun?’’ diye tepki gösterdi.


Son Güncelleme: 17.06.2020 13:08
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