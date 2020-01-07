Genco Erkal'dan İstanbul Üniversitesi'ne tepki

İstanbul Üniversitesi yönetimi yemekhane sisteminde bazı değişikliklerde bulundu ve yemek hakkını tek öğünle sınırladı. Üniversitenin öğrencileri bu duruma tepki gösterirken sanatçılardan da destek gecikmedi.

İstanbul Üniversitesi'nde yemekhanedeki kahvaltı servisinin kaldırılması ve indirimli yemek hakkını tek öğünle sınırlandırılmasına usta tiyatrocu Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi ve “İstanbul Üniversitesi’nde kahvaltıyı kesmişler. Hiç utanma kalmamış. Çocukların çoğu zaten zar zor karınlarını doyuruyorlar. Keseceksen başka taraftan kes” dedi.