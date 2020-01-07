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Genco Erkal'dan İstanbul Üniversitesi'ne tepki

Usta tiyatrocu Genco Erkal, İstanbul Üniversitesi'nin yemekhanedeki değişikliklerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

07 Ocak 2020 Salı 11:45
Genco Erkal'dan İstanbul Üniversitesi'ne tepki

İstanbul Üniversitesi yönetimi yemekhane sisteminde bazı değişikliklerde bulundu ve yemek hakkını tek öğünle sınırladı. Üniversitenin öğrencileri bu duruma tepki gösterirken sanatçılardan da destek gecikmedi. 

İstanbul Üniversitesi yemek ile ilgili görsel sonucu

İstanbul Üniversitesi'nde yemekhanedeki kahvaltı servisinin kaldırılması ve indirimli yemek hakkını tek öğünle sınırlandırılmasına usta tiyatrocu Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi ve “İstanbul Üniversitesi’nde kahvaltıyı kesmişler. Hiç utanma kalmamış. Çocukların çoğu zaten zar zor karınlarını doyuruyorlar. Keseceksen başka taraftan kes” dedi.

Genco Erkal'dan İstanbul Üniversitesi'ne tepki ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 07.01.2020 11:45
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