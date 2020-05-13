Gianluca Vacchi ve Sharon Fonseca çiftinden bebek müjdesi

52 yaşındaki İtalyan sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi baba olacağını duyurdu. 52 yaşındaki iş adamı sevgilisi Sharon Fonseca ile çektiği videolarla sosyal medyada adını duyurmuştu. Ünlü çift bebek beklediklerini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Gianluca Vacchi sosyal medya hesabından sevgilisi Sharon Fonseca’nın önünde diz çöktüğü bir fotoğrafı paylaşarak müjdeli haberi tüm dünyaya duyurdu. Gianluca Vacchi, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Bize verdiğin bu sevgi için çok teşekkürler. Hayata, bize verdiği bu güzel hediye için minnettarız"

Gianluca Vacchi ve Sharon Fonseca çiftinin tanışma hikayesi de bir hayli ilginç. İkili sosyal medyada bir video aracılığıyla tanıştıktan sonra birlikte olmaya başlıyor. İkili ilerleyen günlerde beraber çektikleri dans videolarıyla sosyal medyada büyük bir kitleye ulaştı.

Gianluca Vacchi zengin bir iş adamı olmasına rağmen 2016 yılında sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başlamış ve ardından adını büyük bir kitleye duyurmayı başarmıştı. Gianluca Vacchi genel olarak lüks yaşamını ve sevgilisiyle olan dans videolarını takipçileriyle paylaşıyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 18:45