Gigi Hadid estetik iddialarını yalanladı; “doğuştan bu yanaklara sahibim”

Şarkıcı Zayn Malik ile doğacak bebekleri için gün sayan Hadid, yüzüne dolgu yaptırdığı iddialarını, “Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim” diyerek yalanladı. 24 yaşındaki Hadid, “Zaten yanaklarım var, bu yüzden dolduracak çok şey yok” ifadelerini kullandı.

Genel olarak estetik konusuna soğuk baktığını belirten Hadid, “Yüzüme bir şey yaptırdığımı ya da enjekte etmediğimi merak edenler için. Estetik beni korkutuyor. Kendimi çok fazla kontrol delisi gibi hissediyorum. Ya bende yanlış giderse? İnsanların yüzlerine kalıcı şeyler yaptırmak için çok hızlı davrandığını düşünüyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bazen güvensizliklerim olmadığı anlamına gelmez, ancak özel durumlar için burnumu biraz şekillendirir veya makyajla her şeyi yapabilirim. Makyaj, özel anlar için elinden gelenin en iyisini hissetmene yardımcı olacak kadar güzel bir araç.” diyerek konu hakkındaki fikirlerini beyan etti.