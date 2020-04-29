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Gigi Hadid ile sevgilisi Zayn Malik, bebek bekliyor!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı sevgilisi Zayn Malik, bebek beklediği haberleri magazin dünyasına bomba gibi düştü. Hadid’in, ortaya atılan iddialarla 20 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 11:49
Gigi Hadid ile sevgilisi Zayn Malik, bebek bekliyor!

Uzuun süre olan birlikteliklerini bir dönem noktalayan ve sonrasında yeniden tekrar barışan Gigi Hadid ile Zayn Malik çiftinden hayranalrına müjdeli bir haber geldi. Ortaya atılan iddialara göre Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Bella Hadid, 20 haftalık hamile.

Gigi Hadid ile sevgilisi Zayn Malik, bebek bekliyor!

Kısa bir süre önce , kardeşi Bella Hadid ve sevgilisi ile birlikte 25’inci doğum gününü kutlayan Gigi Hadid’in 20 haftalık hamile olduğu ve iddia edilirken gözler bir kez daha sevgilisi Zayn Malik’e çevrildi. 

Gigi Hadid ile sevgilisi Zayn Malik, bebek bekliyor!

Ünlü model Hadid, doğum günü sonrasında birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlarken “Benim için bugünü özel hale getiren, tüm dünyadan sevgilerini hissettiğim karantina ailemle en güzel 25'inci yaş günü kutlaması. Bu zamanlar gelecekte beraberlik için bizi daha da minnettar hale getirecek. Herkese doğum günü mesajları için teşekkürler. 25’inci yaş günümü asla unutmayacağım." notunu düşmüştü.

Gigi Hadid ile sevgilisi Zayn Malik, bebek bekliyor!

Peki, Gigi Hadid hamile mi? Zayn Malik kimdir? 

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Zain Javadd Malik aslen Pakistan asıllıdır. Müzik dünyasında bilinen adıyla Zayn Malik, 12 Ocak 1993 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Zayn Malik'in babası Pakistanlı Yaser Malik ve annesi İngiliz Trisha Malik'tir. Malik'in üç kız kardeşi var Doniya, Waliyha ve Safaa. Bradford'un East Bowling tarafında büyüdü. İlk okulda Lower Fields'a ve lisede Tong High School'a gitti.

One Direction adlı müzik grubunun eski üyesidir. İlk solo şarkısı Pillowtalk'ı (28 Ocak 2016) yayınlamıştı. Şarkı Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselmiştir. 25 Mart 2016 tarihinde ilk albümü 'Mind Of Mine'ı yayınlamış albüm Billboard 200 listesinde 1 numara olmuştu. 

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