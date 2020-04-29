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Göğüsleriyle bir döneme damga vuran Nadide Sultan; ‘Eskisi gibi’

Geçtiğimiz akşam İnstagram canlı yayını üzerinden hayranlarının sorularını cevaplayan ünlü şarkıcı Nadide Sultan, karantinada daha huzurlu olduğunu dile getirdi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:09
Göğüsleriyle bir döneme damga vuran Nadide Sultan; ‘Eskisi gibi’

Büyük göğüsleriyle ve buğulu sesiyle bidon eme damgasını vuran şarkıcı, karantinada evde olmanın keyfini çıkaran isimlerden biri.

Göğüsleriyle bir döneme damga vuran Nadide Sultan; ‘Eskisi gibi’

Nadide Sultan’ın canlı yayın üzerinden karantina günlerini şu sözlerle ifade etti: "Evde olmak yeniden anne babalarımızın bize yaşattığı gibi daha çok aile olmamızı sağladı. Uzunca bir süredir daha huzurluyuz gereksiz hırslar yok, yarış halinde değiliz.
Eski günleri özlemişiz. Gündelik hayatın koşuşturmacasına kendimizi kaptırarak gerçek değerleri unuttuğumuzu düşünüyorum. ve bu sürece, aslında bizlere bunları tekrar hatırlattığı için pozitif bakıyorum"

Göğüsleriyle bir döneme damga vuran Nadide Sultan; ‘Eskisi gibi’

Son Güncelleme: 29.04.2020 13:10
Anahtar Kelimeler:
KarantinaNadide SultanGöğüs
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