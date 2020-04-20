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Gökhan Alkan 'Her zerrende olmalıyım' dedi; Mesajları gündeme bomba gibi düştü!

Fox Tv'de yayınlana Yasak Elma dizisinde rol alan Gökhan Alkan'ın Ezgi Naz adında bir kadınla yazışmaları sosyal magazin gündemine bomba gibi düştü.

20 Nisan 2020 Pazartesi 20:41
Gökhan Alkan 'Her zerrende olmalıyım' dedi; Mesajları gündeme bomba gibi düştü!

İnstagram'da 15 binden fazla takipçisi bulunan Ezgi Naz isimli genç kadın, ünlü oyuncu Gökhan Alkan'la mesajlaşmaya başladı.  Gökhan Alkan'ın "Uzay hava yolları, başın da döner, başı da döndürürsün'' diyerek mesaj attığı Ezgi Naz, ünlü oyuncuyla konuşmaya devam etti.  Ünlü oyuncu önce otelde spa keyfi sonra da odada film izlemeyi teklif etti.  

Gökhan Alkan 'Her zerrende olmalıyım' dedi; Mesajları gündeme bomba gibi düştü!

Konuşmanın devamına Alkan'ın, 'kanıma girme' diyen Ezgi Naz'a "Kan ne ki her bir zerrende olmalıyım" diyerek cevap vermesi dikkat çekti.  Ünlü oyuncu daha sonra Ezgi Naz'ı engelleyince, buna kızan Naz,  "Engellemişsin çok üzüldüm" diyerek aralarındaki mesajları sosyal medyadan  ifşa etti.  

İşte ifşa olan o mesajlar:

Gökhan Alkan 'Her zerrende olmalıyım' dedi; Mesajları gündeme bomba gibi düştü!

Gökhan Alkan 'Her zerrende olmalıyım' dedi; Mesajları gündeme bomba gibi düştü!

Gökhan Alkan 'Her zerrende olmalıyım' dedi; Mesajları gündeme bomba gibi düştü!

Anahtar Kelimeler:
MesajGökhan AlkanEzgi NazIfşa
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