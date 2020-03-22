Gökhan Töre'den Buket Büyükdere itirafı; Evlendik!

Malatyaspor futbol takımının başarılı oyuncularından Gökhan Töre. geçtiğimiz yıl 2 yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç’ten ayrılmıştı. Daha sonra mimar Buket Büyükdere ile aşk yaşamaya başlayan Töre, kız arkadaşıyla evlendiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz gün Bebek sahilde yürüyüş yaparken görüntülenen çift ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlarken herkesi şaşırtan itirafta bulundular. Yıldız futbolcu Gökhan Töre gazetecilerin “Buket Hanım, Instagram’da soyadını ‘Töre’ olarak değiştirdi. Yoksa evlendiniz mi?” sorusuna sürpriz bir şekilde yanıt veren Gökhan Töre, " Kimsenin haberi yok, ama geçen ay sade bir törenle evlendik. Her şey yolunda, çok mutluyuz." dedi.

Yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam eden çift, daha sonra Bebek'teki bir otelde yemek yediler.

Buket Büyükdere ve Gökhan Töre'nin gizlice başlayan aşkları bir kaç kez görüntülendikten sonra sosyal medya da birlikte olduklarını ilan etmişlerdi. Hatta o dönemde Buket Büyükdere, soy ismini Töre olarak değiştirmişti.



