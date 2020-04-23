Gonca Vuslateri kedisi için yapılan yorumlara sert çıktı; 'Utanıyorum'

Tabu'nu n iyileşltiğini dile getiren ünlü oyuncu, yapılan yorumlara tepkisiz kalmayarak suskunluğunu bozdu:

Gonca Vuslateri yeni paylaşımında; “Hızla iyileşiyor Tabu… İnsanlarin mücadelesini verdiği Covid ile bin yıldır kedilerde görülen Corona’yı da birbirine karıştıran bir kez olsun araştırma yapmamış kesim için bir aşı üretilemediği için. Şu açıklamayı yapmaktan utanıyorum. Yahu kedilerin rahatsızlığı ile insanların yaşadığının ne alakası var.'' ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ayrıca; ''Ağzımda uyuyor bu hayvan benim.. Hayvan sevmeyen birine de bahane oldu bu gündem. Biraz merak edin hayatta bir şeyleri. Hep mi gaddarlığı haklı çıkarma çabası.. Bir ton hayvan atıldı sokağa… Yazıktır, günahtır.. Ayıptır.. Bunlar bir yana.. Umursuyor muyum? Asla. Bir iki sevdiğim kişi panik olmuş Gonca’yı üzmesinler diye onların gönlü olsun diye yazıyorum. Yoksa beni ne saşırtabilir.. Tabu iyiye gidiyor.. Oh” diye sitemde bulundu.