Gonca Vuslateri'nden köpeğine duygusal not; hemen gitme!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından köpeği Cissy adına duygusal bir paylaşım yaptı. Cissy'nin yaşlandığını vurgulayan Vuslateri, henüz ayrılmaya hazır olmadığını üstüne basarak belirtti.

Gonca Vuslateri'nden köpeğine duygusal not; hemen gitme!
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Gonca Vuslateri'nden köpeğine duygusal not; hemen gitme!

Hayvan sevgisiyle bilinen ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yaşlanan köpeği Cissy için duygusal bir paylaşım yaptı. Köpeği ile çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, Cissy'nin epey yaşlandığını belirterek şu satırları yazdı: 

“Ee Cissy Hanım… artık banyolarımız sayılı… iyice bunadın.. tek tek patilerini okşadım bu akşam… çantamın önüne atıp köpek parkında geziyorsun zaten.. yere inince tam bir mızmız.. en kötü zamanlarımızda idare ettik birbirimizi… ne müzikler dinledim, senaryo çalıştım bağıra bağıra. Yazılmamış repliklerinle daima eşlik ettin: Hav! E.T'ye benzete benzete bitiremediler seni.. Ben de en sevdiğim sahnesini yine oynamak istedim seninle .. Kal .. Gitme .. hemen gitme olur mu kızım. Önümüzdeki bir kaç yıl bana ‘gitme' dedirtme…
Kalbin büyüdü, gözün körleşti, yavaş yürüyorsun, tuvaletini yapınca utancından ölmek istiyorsun.. Hala. Ama hala.. sen iyisin, insanlar kötü .. biz sizden daha uzun yaşıyoruz.. şu saçmalığın içinde benimle biraz daha kal bebeğim.. Canım Cissy. Hep Duma paylaşıyorum acınılası şeyler yazılmasın hakkında diye ama sahneler özleyecek seni be Cissy .. düşmemişken henüz dişlerin, içinden geçtiğin oyuncaklar bile.. Güzelce yaşlanalım kızım. Nice bıcı bıcılara!”

Gonca Vuslateri'nden köpeğine duygusal not; hemen gitme!


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