Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile ilişkisi bitti mi? Rüzgar Mağden kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan 83 yaşındaki usta sanatçı Gönül Yazar, "Onu kimse tanımıyordu, benimle tanıdı. Evi çok uzakta, bu tarafa gelmek istiyordu... Para? En pahalı hastaneyi istiyordu, iyi davransa yaptıracaktım. İsmi Ufuk onu da mahkeme kararıyla istediği isme çevirecektim 2 şahitle. 'Küba’ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok... Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben! Eğer iyi davransa halledecektim. 2 ay anlamadım birbirimizi çok sevdiğimize inandım. İnternet bağımlısı. İki günde bir resim koyuyordu, neden ? Sinan Çetin’e sordum asistan katiyen değilmiş . Onunla ruhsal aşk yaşadım." İfadelerini kullanarak ilişkisinin bittiğini duyurdu.

RÜZGAR MAĞDEN KİMDİR?

1968 doğumlu televizyoncu ve yönetmen. Pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalışmış, bir dönem Beyaz Show'un yönetmenliğini de üstlenmiştir. Rüzgar Mağden, Gönül Yazar'a çocukluğundan beri aşık olduğunu her zaman beyan eden bir isim. Bir konuşmasında; "Bir gün taçsız kral filmini izlerken rahmetli anneme "Ben Gönül Yazar'la evleneceğim" dedim. O zamanlar daha ortaokulu gidiyordum. O benim hep bilinç altımdaydı. Yönetmen olunca da bir partide yönetmenlik yapıyorum Gönül Yazar'ı görünce yanına koşup elini falan sıktım. O zaman rock tarzındaydım Gönül'ün tarzı olmadığım için benimle hiç ilgilenmedi." ifadelerini kullanarak Taş Bebek Gönül Yazar’a ne denli aşık olduğunu belirtti.