Gönül Yazar’ın açıklamaları magazin dünyasına bomba gibi düştü!

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve “Taş Bebek” lakabı ile anılan Gönül Yazar oldukça kritik açıklamalarda bulundu. Daha önceden katıldığı magazin programlarında sevgilisi olduğunu duyuran ve “21 yıldır hayatımda kimse yoktu” açıklamasıyla gündeme gelen Gönül Yazar, son olarak kendinden 32 yaş küçük sevgilisi hakkında tartışma yaratacak söylemlerde bulundu.

2. Sayfa isimli programa açıklamalarda bulunan Yazar, Rüzgar Mağden ile ilişkisini bitirdiğini ifade etti. Ayrıca açıklamalarının devamında “Beni Allah korudu” dedi. Aşağıdaki kısımda Yazar’ın açıklamaları yer alıyor.

"Onu kimse tanımıyordu, benimle tanıdı. Evi çok uzakta, bu tarafa gelmek istiyordu... Para? En pahalı hastaneyi istiyordu, iyi davransa yaptıracaktım. İsmi Ufuk onu da mahkeme kararıyla istediği isme çevirecektim 2 şahitle. 'Küba'ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok... Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben! Eğer iyi davransa halledecektim. 2 ay anlamadım birbirimizi çok sevdiğimize inandım. İntenet bağımlısı. İki günde bir resim koyuyordu, neden? Sinan Çetin'e sordum asistan katiyen değilmiş. Onunla ruhsal aşk yaşadım"

Gönül Yazar Kimdir?

Asıl ismi Mürşide Gönül Özyeğiner olan Gönül Yazar, 1936’da doğmuştur. Ses sanatçısı olarak tanınan Yazar 1952’de Ege Ses Kraliçesi Yarışmasını kazanarak kariyerine başlamıştır. Henüz 14 yaşında iken Necdet Yazar’a aşık oldu ve mahkeme ile yaşı büyütülerek kendisi ile evlendi. Cebeci Aile Çay Bahçesi’nde şarkı söylemeye başladı. Necdet Yazar’la evliliği ardından Ankara Radyosu’na girdi ve burada oldukça önemli isimler ile çalıştı. 1960 senesinde çekilen Taş Bebek isimli filmdeki rolü ile dikkatleri üzerinde topladı. Filmin ismi kendisinin lakabı haline geldi.

1962’de ilk kaydı Bak Bir Varmış/Takmadım Başıma Yıldızlardan Tacımı ile tanındı. Kariyerinin devamında pek çok farklı şarkı ve albüm ile gündeme sık sık gelen Yazar 7 farklı evlilik yaptı.

1. evliliğini 1952 yılında 15 yaşında iken mahkeme kararı ile yaşını büyüterek kendisinden 17 yaş büyük Necdet Yazar ile yaptı. İki yıl sonra ayrıldılar.

2. evliliğini 1956 yılında 47 yaşındaki Bedii Çapa ile yaptı.

3. evliliğini 1963 yılında Özden Çelik ile yaptı.

4. evliliğini 1964 yılında futbolcu Metin Oktay ile yaptı.

5. evliliğini 1972 yılında iş insanı Ercan Akın ile yaptı.

6. evliliğini 1979 yılında Sinan Birsel ile yaptı. Bir yıl sonra ayrıldılar.

7. evliliğini 1997 yılında Fahrettin Akçınar ile yaptı. Yedi ay sonra ayrıldılar.

Albümleri

Gönül Yazar - Halime (1968) (Şençalar Plak)

Dertleri Zevk Edindim (1970/ 1977) (Arya Plak/ Yavuz Plak)

Gönül Yazar - Nisan Yağmuru (1970) (Televizyon Plak)

Gönül Yazar - O Ağacın Altı (1972) (Kervan Plak)

Artık Bu Solan Bahçede (1973) (Atlas Plak)

Çakıl Galası'nda (1974) (İstanbul Plak)

Gönül Yazar - Ağlar Gezerim (1974) (Yavuz Plak)

Gönül Yazar - Tadı Yok Sensiz Geçen Günlerimin (1975) (Yavuz Plak)

Gönül Yazar/Süper Midi Play - Sen de Mevsimler Gibisin (1975) (Yavuz Plak)

Aldırma Gönül (1978) (Elenor Plak)

Taş Bebek (1979) (Elenor Plak)

İşte Benim Dünyam (1982) (Elenor Plak)

Gönül Defterim (1985) (Elenor Plak)

Ne Yazar (19**) (Harika/MC)

Gönül'den Gönüllere (1989) (Emre Plak)

Sevmek İstiyorum (1993) (Elenor Plak)

Forever (2010) (Ossi Müzik)

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 18:07