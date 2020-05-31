Görümce filminden sonra Gupse Özay'dan itiraf geldi!

Pandemi süreci boyunca İnstagram üzerincen canlı yaynlar yapan Demet Akbağ, son olarak oyuncu ve senarist Gupse Özay'ı konuk aldı. 'Deliha', 'Görümce', 'Eltilerin Savaşı' gibi beyaz perdede gişe sahibi filmlere imza atan Guğse Özay'a övgüler yağdıran Akbağ, “Kendi kuşağında çok tatlı ve yetenekli bulduğum gençlerden birisin. Kendin yazıyorsun, kendin yaratıyorsun ve bununla da kalmayıp bir filmde de yönetmenlik yaptın. Sektörde bunu yapan tek kadın sensin” diye konuştu. Özay bu övgülere, “Hayran olduğum bir duayenden bunları duymak o kadar gururlandırdıki” diyerek teşekkür etti.

Demet Akbağ yayın sırasında sevilen oyuncuya, “Nedir senin bu eltiler ve görümcelerle derdin” diye sorunca Gupse Özay ilginç bir itirafta bulundu. Görümce filminden sonra abisinin eşinden özür dilediğini belirten Özay, “Ben de görümceyim. Abimin eşine biraz çektirdim. Tabii yaptıklarımı filmde abarttım. Abimin eşi Jennifer yoga öğretmeni, çok ılımlı bir kadın. ‘Görümce’ filmiyle kendimle barışıp ondan özür diledim. Büyük bir aile olduğumuz için de diğer filmlerimde de akrabalık ilişkilerini bolca kullandım.” ifadelerini kullandı.



Karantina sürecinde senaryo çalşmalarına devam ettiğini belirten Özay, Demet Akbağ'a “Şu anda bir senaryoyu bitirdim gibi. Yazıyorum hâlâ ama. Kafalar karışık. Salgın, felaket filmleri gibi oldu hayatımız. Komediyi değiştirsem korku gerilim mi yazsam diyorum. Beraber bir korku filminde olmaz mıyız” diye sorunca, usta oyuncu Akbağ, “Korku filmlerinin hastaları olduğunu biliyorum. Ama bilimkurgu ve korku türü bana göre değil. İlgimi çekmiyor.” şeklinde yanıt verdi.



Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 10:10