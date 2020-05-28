Görünmez kaza! Nevşin Mengü'nün omzu kırıldı!

Gazeteci Nevşin Mengü, bisiklet antrenmanı sırasında geçirdiği kaza sonrası omzunu kırdı. Mengü, kazayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Görünmez kaza! Nevşin Mengü'nün omzu kırıldı!
    Abone Ol:

Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda  bisikletle anrenman yaparken düştüğünü belirtti. Mengü, “Oynak bir yerde değil, çabuk iyileşir” diyerek durumun  ciddi olmadığını ifade etti. NEvşin Mengü'nün bu paylaşımının ardından geçmiş olsun yorumları yağdı.  

Görünmez kaza! Nevşin Mengü'nün omzu kırıldı!
Nevşin Mengü, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda “Bisiklet antrenmanı yaparken, kısa süreli bir dikkat eksikliği nedeniyle düştüm. Omzumda küçük bir kırık oluştu. Oynak bir yerde değil, çabuk iyileşir. Arada olur böyle şeyler, hayatın bir parçası ???? durmak yok yola devam” diyerek takipçilerine yaşadığı kazayı bildirip, önemli bir sorun  olmadığını belirtti. 


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
ATV Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Aşk Bir Rüya 98. bölüm fragmanı 28 Mayıs Perşembe
Günlük Burç Yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Netflix Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Dark yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
Cep telefonu hattımda internet paketim var ama telefondan internete giremiyorum
Ayetel Kürsi suresi abdest almadan okunabilir mi ?
Teknosacell bakiye ve fatura sorgulama işlemleri
ISO uzantılı dosyalar nasıl açılır? ISO dosya uzantısı nedir? ISO dosyalarını açan yazılımlar
Tiktok videosu çilek tuz deneyi gerçek mi? Çilekten tuzlu suda böcek mi çıkıyor?
Tapu Randevusu nereden, nasıl alınır?
Hangi yicecekler buzdolabında saklanmaz? Buzdolabında saklanmaması gereken yicecekler ve sebebi
Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Renault yeni kampanyası tanıtıldı! Aylık 750 TL kredi taksitli sıfır KM araç satışları
Cuma namazları ne zaman camilerde kılınmaya başlayacak? Camiler ibadete açılıyor!
Günlük Burç Yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Alef dizisi sezon finali mi yapacak? Alef 2. sezon olacak mı?
2020 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 MEB PYBS taban puanları ve kazandı örnekleri
Lezzet Düşkünleri program sunucusu kimdir? Gerçek adı ne? Gabriele Sponza hakkında bilgiler