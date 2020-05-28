Görünmez kaza! Nevşin Mengü'nün omzu kırıldı!

Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bisikletle anrenman yaparken düştüğünü belirtti. Mengü, “Oynak bir yerde değil, çabuk iyileşir” diyerek durumun ciddi olmadığını ifade etti. NEvşin Mengü'nün bu paylaşımının ardından geçmiş olsun yorumları yağdı.

Nevşin Mengü, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda “Bisiklet antrenmanı yaparken, kısa süreli bir dikkat eksikliği nedeniyle düştüm. Omzumda küçük bir kırık oluştu. Oynak bir yerde değil, çabuk iyileşir. Arada olur böyle şeyler, hayatın bir parçası ???? durmak yok yola devam” diyerek takipçilerine yaşadığı kazayı bildirip, önemli bir sorun olmadığını belirtti.