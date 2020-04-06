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Grammy ödüllü Duffy uğradığı tecavüzün kan donduran detaylarını anlattı!

Daha önce tecavüze uğradığını itiraf eden ünlü şarkıcı Duffy, kendi internet sitesinde detaylarını anlattı. Benzer olaylar yaşayanlara yardımcı olmak istediğini belirten şarkıcı, başka bir ülkeye götürüldüğünü belirtti.

06 Nisan 2020 Pazartesi 20:30
Grammy ödüllü Duffy uğradığı tecavüzün kan donduran detaylarını anlattı!

Duffy yaşadığı korkunç olayı şu şekşlde kelimelere döktü: 

"Doğum günümdü, bir restoranda uyuşturucu verildi ve sonra dört hafta boyunca uyuşturuldum ve yabancı bir ülkeye götürüldüm. Uçağa nasıl bindiğimizi ve sonra bir araçla nasıl seyahat ettiğimizi hatırlayamıyorum. Bir otel odasına götürüldüm, fail döndü ve bana tecavüz etti. Acıyı hatırlıyorum ve olay olduktan sonra odada bilinçli kalmaya çalışıyordum."

Tam dört hafta alıkonulduğunu söyleyyen Duffy,  "O uyurken komşu şehir veya kasabaya kaçmayı düşündüm, ama param yoktu ve o kişi polisi arayarak beni kayıp kişi olarak ihbar edebilir diye düşünerek korktum" dedi.

Grammy ödüllü Duffy uğradığı tecavüzün kan donduran detaylarını anlattı!

Daha sonra kendi evine getirildiğini ve bunu da hatırlamadığını söyleyen  Duffy; "Olaylar olduktan sonra tanıdığım biri evime geldi ve beni battaniyeye sarılmış halde balkonumda gökyüzüne bakarken buldu. Eve nasıl döndüğümü hatırlayamıyorum. Beni evde bulan kişi yüzümün sarı renkte olduğunu ve ölü bir insan gibi göründüğümü söyledi" ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcı; “Bu hikayeyi paylaşıyorum, çünkü yaralayıcı bir dünyada yaşıyoruz. Beni derinden sarsan bu durumdan artık utanmıyorum. Eğer kalpten konuşursanız başkalarının içindeki kalbin cevap vereceğine inanıyorum. Hayatım hakkında ve hikayem kadar karanlık aynı acıyı yaşamış başkalarının hayatları için kalpten konuşuyorum” diyerek ne  kadar zor günler ğeçirdiğini ifade etmeye çalıştı.  

Duffy son olarak hayranlarına; "Neden acımı dile getirmek için sesimi kullanmamayı tercih ettiğimi merak ediyor musunuz? Dünyaya gözlerimin içindeki üzüntüyü göstermek istemedim. Kendime, kalbim böyle kırıkken nasıl şarkı söyleyebilirim ki diye sordum. Yavaş yavaş kalbim onarıldı. Gelecek haftalarda yaptığım bir röportajı paylaşacağım. Eğer bir sorunuz varsa röportajda yanıt vermek isterim. Yıllar boyu bana gösterdiğiniz iyi niyetinize büyük bir aşk ve hayranlık duyuyorum. Bana arkadaş oldunuz. Size bunun için teşekkür etmek isterim." dedi.  

Grammy ödüllü Duffy uğradığı tecavüzün kan donduran detaylarını anlattı!

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuDuffyTacizTecavüz
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