Grimes 'Ruhunun bir parçasını' satışa çıkarıyor!

Space X’in patronu Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, çevirimiçi bir sanat galerisinde 'ruhundan bir parça' satacak! Grimes, gösterinin 'baş eserini' diye tabir ettiği parçaya 10 milyon dolar değer biçti.

Grimes 'Ruhunun bir parçasını' satışa çıkarıyor!
    Abone Ol:

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk ile ilk bebeğini kucağına alan Grimes, yakın bir zamanda çevirimiçi olarak düzenlenecek Selling Out adlı gösterisinde çizim, resim ve fotoğraf sergileyecek. Grimes'in gösterisinin  baş eseri ise kendi ruhunun bir parçasınınn sahibi olunmasını sağlayacak resmi bir belge olacak.  

Grimes 'Ruhunun bir parçasını' satışa çıkarıyor!
Bloomberg’e konuşan şarkıcı, ‘Ruhunun bir parçası'nı satmak için avukattan sözleşme hazırlamasını istediğinde ise ruhunu satma fikrine daha sıcak bakmaya başladığını ifade etti. Grimes, "Üzerine düşündükçe felsefi açıdan daha ilginç bir hal aldı" diye konuştu. Ünlü şarkıcı, "Ayrıca, avukatımla gerçekten sanat üzerinde işbirliği yapmak istedim. Yasal belge biçimindeki fantastik sanat bana çok etkileyici geliyor" şeklinde konuştu. 

Grimes 'Ruhunun bir parçasını' satışa çıkarıyor!

Müzikle uğraşmasına rağmen kendisini daha çok görsel sanatçı olarak tanımlayan ve bilgisayar oyunlarından ilham aldığını söyleyen Grimes, açık artırmada birçok yapıtın satılacağını belirterek kendi ruhunun parçası hakkında: "Hiç kimsenin satın almasını istemedim, bu yüzden 10 milyon dolar paha biçmemiz gerektiğini söyledim, muhtemelen bu şekilde kimse satın almayacak." ifadelerini kullandı. 
Grimes 'Ruhunun bir parçasını' satışa çıkarıyor!


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
MEB 2020 İl İçi, İl Dışı ve Özür Grubu Öğretmen Atamaları Yer Değiştirme Takvimi Belli Oldu!
Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
PTT gişe ve büro görevlisi alımı ne zaman, hangi KPSS puan türüne göre yapılacak?
Kırtasiye Yardımı nedir? 2020 2021 eğitim yılı kırtasiye yardımı ne kadar oldu?
Yüz kızartıcı suçlar polis olmaya engel olur mu? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Kapatılan Instagram hesabını geri nasıl açılır? Instagram itiraz formu nasıl doldurulur? Instagram hesap kurtarma yöntemleri
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Google Play Store internet bağlantısı yok sorunu nasıl çözülür?
Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?