Grimes 'Ruhunun bir parçasını' satışa çıkarıyor!

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk ile ilk bebeğini kucağına alan Grimes, yakın bir zamanda çevirimiçi olarak düzenlenecek Selling Out adlı gösterisinde çizim, resim ve fotoğraf sergileyecek. Grimes'in gösterisinin baş eseri ise kendi ruhunun bir parçasınınn sahibi olunmasını sağlayacak resmi bir belge olacak.

Bloomberg’e konuşan şarkıcı, ‘Ruhunun bir parçası'nı satmak için avukattan sözleşme hazırlamasını istediğinde ise ruhunu satma fikrine daha sıcak bakmaya başladığını ifade etti. Grimes, "Üzerine düşündükçe felsefi açıdan daha ilginç bir hal aldı" diye konuştu. Ünlü şarkıcı, "Ayrıca, avukatımla gerçekten sanat üzerinde işbirliği yapmak istedim. Yasal belge biçimindeki fantastik sanat bana çok etkileyici geliyor" şeklinde konuştu.

Müzikle uğraşmasına rağmen kendisini daha çok görsel sanatçı olarak tanımlayan ve bilgisayar oyunlarından ilham aldığını söyleyen Grimes, açık artırmada birçok yapıtın satılacağını belirterek kendi ruhunun parçası hakkında: "Hiç kimsenin satın almasını istemedim, bu yüzden 10 milyon dolar paha biçmemiz gerektiğini söyledim, muhtemelen bu şekilde kimse satın almayacak." ifadelerini kullandı.

