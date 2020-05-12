Grup üyelerinden şaşırtan hamle! 'Hepsi' grubu yeniden bir araya mı geliyor?

2000’li yılların başında en popüler müzik gruplarından biri olan ‘Hepsi’, Gülçin Ergül’ün gruptan ayrılmasıyla geçtiğimiz yıllarda dağılmıştı. Gruba olan kırgınlığını her seferinde dile getiren Gülçin Ergül’den hayranlarını şaşırtan bir hamle geldi. Eski grup arkadaşı Eren Bakıcı'yı takip etmeye başladı.

Grup Hepsi, bir dönemin en sevilen ve en çok dinlenilen gruplarından biriydi. Grubun güçlü sesi Gülçin Ergül, diğer arkadaşları ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle gruptan ayrılmış ve arkadaşlıklarını da bitirdiklerini açıklamıştı.

Yaklaşık 10 yıl önce dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Eren Bakıcı ile Gülçin Ergül’ün birbirlerini Instagram’dan takibe alması hayranlarını sevindirirken, grubun yeniden bir araya geleceği söylentileri gündeme geldi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 15:18