Gülben Ergen'den iddialı poz

47 yaşındaki şarkıcı-oyuncu Gülben Ergen, yardımseverliği ile sosyal medyada oldukça beğeni toplayan ünlü isimlerden biri. 3 çocuk annesi olmasına rağmen görünümünden hiçbir şey kaybetmeyerek düzgün bir fiziğe sahip olan Ergen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bunu gözler önüne serdi.

Gülben Ergen'in, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri önceki gün paylaştığı bir fotoğrafına "Arı gibi çalışır, düşünür, üretimi önemsermiş. Uzun zamandır bunu alışkanlık haline getirmiş. Konuşmak yerine üretmek. Yeniliklere ve sürprizlerle" notunu düşmüştü. Bu paylaşıma kısa sürede takipçilerinde 38 binin üzerinde beğeni geldi.

Şarkıcının son olarak sosyal medya hesabının hikaye bölümünde paylaştığı fotoğraf ise adeta deprem etkisi yarattı. Ayna karşısında poz veren Ergen'in düzgün fiziği dikkatleri çekti.