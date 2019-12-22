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Gülben Ergen'den iddialı poz

Gülben Ergen, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada hem dikkat çekiyor hem de sıkça adından söz ettiriyor. Ergen'in son olarak paylaştığı cesur pozu sosyal medyayı salladı.

22 Aralık 2019 Pazar 16:24
Gülben Ergen'den iddialı poz

47 yaşındaki şarkıcı-oyuncu Gülben Ergen, yardımseverliği ile sosyal medyada oldukça beğeni toplayan ünlü isimlerden biri. 3 çocuk annesi olmasına rağmen görünümünden hiçbir şey kaybetmeyerek düzgün bir fiziğe sahip olan Ergen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bunu gözler önüne serdi.

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Gülben Ergen'in, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri önceki gün paylaştığı bir fotoğrafına "Arı gibi çalışır, düşünür, üretimi önemsermiş. Uzun zamandır bunu alışkanlık haline getirmiş. Konuşmak yerine üretmek. Yeniliklere ve sürprizlerle" notunu düşmüştü. Bu paylaşıma kısa sürede takipçilerinde 38 binin üzerinde beğeni geldi.

Gülben Ergen'den iddialı poz ile ilgili görsel sonucu

Şarkıcının son olarak sosyal medya hesabının hikaye bölümünde paylaştığı fotoğraf ise adeta deprem etkisi yarattı. Ayna karşısında poz veren Ergen'in düzgün fiziği dikkatleri çekti.

 

Gülben Ergen'den iddialı poz ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 22.12.2019 16:24
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