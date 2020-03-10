betgram betgram setrabet

İstanbul 11°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
106116
ALTIN
327.717
DOLAR
6.1188
STERLİN
7.9817
EURO
6.9603

Gülben Ergen'den mahkemede aylık gelir beyanı!

Önceki gün eski eşi Erhan Çelik’in açtığı hakaret davasına istinaden hakim karşısına çıkan şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, mahkeme tutanaklarıda aylık gekir beyanında bulundu. 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ergen beraat etti.

10 Mart 2020 Salı 09:49
Gülben Ergen'den mahkemede aylık gelir beyanı!


Sunucu Erhan Çelik, boşandığı eski eşi Gülben Ergen’in,  Emine  Bulut cinayetine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Gülben Ergen paylaşımında “konut dokunulmazlığı ihlali hafif gelir, ‘ne var canım arabasını çizmişse’ derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur” ifadesini kullanmıştı.  Bu paylaşımın daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yapıldığını öne süren Erhan Çelik şikayette bulunmuştu. Aynı paylaşımda “gevşek gevşek gülümseyerek.. Namus namus diyen, dilinden düşürmeyen namussuzlar” ifadeleri de vardı.  Erhan Çelik bu paylaşım üzerine avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu. 

Bu davaya istinaden hakim karşısına çıkan Ergen, mahkemede  aylık gelirinin 15 bin tl olduğunu beyan etti. Konserler ve oynadığı reklamlardan elde ettiği gelir bir çok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. 

​​​​​​

Son Güncelleme: 10.03.2020 11:40
Anahtar Kelimeler:
MahkemeGülbenErhan çelikGülben Ergen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanetten Gamze Özçelik'e iyilik ödülü!
Diyanetten Gamze Özçelik'e iyilik ödülü!
Kitabı hakkında soruşturma başlatılan Mustafa Sandal, ifadeye çağrıldı
Kitabı hakkında soruşturma başlatılan Mustafa Sandal, ifadeye çağrıldı
Şarkıcı Songül Karlı, apar topar hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı Songül Karlı, apar topar hastaneye kaldırıldı
Merve Boloğur aşkta aradığı kriterleri tek tek saydı!
Merve Boloğur aşkta aradığı kriterleri tek tek saydı!
Kerem Bürsin'den Cem Yılmaz'a tatlı sert cevap
Kerem Bürsin'den Cem Yılmaz'a tatlı sert cevap
Youtuber ile davalık olan Okan Bayülgen ifadeye çağrıldı
Youtuber ile davalık olan Okan Bayülgen ifadeye çağrıldı

Popüler Haberler

Çalışana ve çalışmayana en kolay kredi veren bankalar
SGK kaydı sorgulaması nasıl yapılır? SGK kayıt sorgulama işlemleri
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
2020 Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? GSS başvuru işlemleri
Doğum yardımı ne kadardır? Doğum yardımı kimlere ödenir, başvuru süreci nasıldır?
Yanlış yere park etmenin cezası ne kadardır? 2020 hatalı park etmenin cezası nedir?
Bordo Bereli maaşları ne kadardır? 2020 yılı Bordo Bereli asker maaşları
İşe girişte istenen sağlık raporu nereden nasıl alınır?
Hekimoğlu Dizisi Selin kimdir? Belçim Bilgin Rol aldığı yapımlar ve diziler
Hekimoğlu Selin kimdir? Gerçek adı nedir? Belçim Bilgin rol aldığı yapımlar ve diziler
Aydın Adın Korona var öpme şarkısı ile sosyal medyayı sallıyor!
İŞKUR, 4 ilde bulunan 6 farklı öğrenci yurtlarına memur alımı yapacak!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü önemi nedir? Ne zamandan beri kutlanıyor? Kadınlar günü tarihçesi
Çukur Çağatay Erdenet öldü mü? Nejat İşler Çukur'dan ayrılacak mı?
İŞKUR kamu ve özelde çalışmak üzere 899 mühendis personel alımı yapılacak! Başvurular nasıl olacak?
Bim 13 Mart – 20 Mart 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
En iyi arkadaş bulma uygulamaları listesi
Nüfus cüzdanı kaybetme cezası var mı, kalktı mı? Kimlik kaybetme cezası ne kadardır?
Usulsüz, abonesiz kaçak elektrik kullanmanın cezası nedir, ne kadardır, kaç liradır? 2020 Kaçak elektrik kullanma cezası nereye, nasıl ödenir?
Fındık fiyatları ne kadar? 9 Mart 2020 Pazartesi Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Çakar lamba kullanmanın cezası ne kadardır, kaç paradır? Kimler çakar lamba kullanabilir, takabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.