Gülben Ergen'den mahkemede aylık gelir beyanı!



Sunucu Erhan Çelik, boşandığı eski eşi Gülben Ergen’in, Emine Bulut cinayetine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Gülben Ergen paylaşımında “konut dokunulmazlığı ihlali hafif gelir, ‘ne var canım arabasını çizmişse’ derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur” ifadesini kullanmıştı. Bu paylaşımın daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yapıldığını öne süren Erhan Çelik şikayette bulunmuştu. Aynı paylaşımda “gevşek gevşek gülümseyerek.. Namus namus diyen, dilinden düşürmeyen namussuzlar” ifadeleri de vardı. Erhan Çelik bu paylaşım üzerine avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu davaya istinaden hakim karşısına çıkan Ergen,de aylık gelirinin 15 bin tl olduğunu beyan etti. Konserler ve oynadığı reklamlardan elde ettiği gelir bir çok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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