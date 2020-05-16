Gülçin Ergül'den flaş 'Hepsi' açıklaması; ''takipleşmeye başladık''

90'ların sevilen gruplarından 'Hepsi' grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, grubun tekrar bir araya geleceği söylentilerinin dolaştığı bu günlerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanarak grubun diğer üyesi Eren ile İnstagram'da yeniden takipleştiklerini söyledi.

Gülçin Ergül'den flaş 'Hepsi' açıklaması; ''takipleşmeye başladık''
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Hepsi grubunda adını duyuran ancak daha sonra  grubun diğer üyeleri ile ilişkisini sonlandıran Gülçin Ergül, , "Eren, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği gerçekleştirmiş. Benimle ilgili güzel temennilerde bulunduğu bana iletildi. İletişime geçmek istedim. Konuştuk, yeniden takipleşmeye başladık"  diyerek buzların erimeye başladığını belirtti. 

Gülçin Ergül'den flaş 'Hepsi' açıklaması; ''takipleşmeye başladık''

Gülçin Ergül yaptığı konuşmada, “Çok zor günlerden geçiyoruz. 11 yıl önce de kalmış bir olayın artık uzamasını anlamsız buluyorum. Eren, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği gerçekleştirmiş. Benimle ilgili güzel temennilerde bulunduğu bana iletildi. İletişime geçmek istedim. Konuştuk, yeniden takipleşmeye başladık. Eren çok özeldir benim için. Daha sonra Yasemin ile de konuştuk. Eren ile Yasemin bu konuşmamızı Cemre’ye iletmiş. O da bir canlı yayında sesim ve şarkılarım hakkında beni mutlu eden bir yorumda bulunmuş. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben gerçekten artık 11 sene öncesinde kalsın istiyorum artık böyle bir husumete gerek yok. Böyle bir adım attım.” ifadelerini kullandı. 

Gülçin Ergül'den flaş 'Hepsi' açıklaması; ''takipleşmeye başladık''
Program sunucularından birisinin “Mesela bir yardım balosunda, sahne teklifi gelse yanıtın ne olur? Hepsi Grubu ile sahneye çıkar mısın?”  diye sorması üzerine Ergül,  “Söz konusu yardımsa başka bir şey. Neden olmasın” diye cevap verdi.  

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 14:03

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