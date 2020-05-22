Gülçin Ergül kesin konuştu; Hepsi grubu müzik yapacak mı?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir magazin programında “Eren’le sosyal medya üzerinden takipleştik ve husumetimizi sonlandırdık. Daha sonra Yasemin ile konuştuk. Hatta ben üçümüzün de husumetimizi sonlandırmamız gerektiğini dile getirdim. Bu konuda kimseye karşı negatif bir duygu beslemediğimi, hiç kimseyle sorunumun olmadığını ilettim.” şeklinde konuşan Gülçin Ergül, grubun yeniden bir araya geldigine dair söylentilere son noktayı koydu.

Gülçin Ergül, söylentilerle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Hepsi grubu olarak birlikte müzik adına bir çalışma yapmak konusunda kendi aramızda da konuşmadık. Hepsi grubu hepimizin geçmişinin bir parçası. Dinleyicilerimizin de aynı şekilde. Eski yıllarınıza olan özleminizi anlıyorum. Amacım tamamen negatif atışmaları, negatif enerji akışını durdurmaktı. Barış sağladık ama müzik yapmak üzere vs. bir araya gelmedik. Bu konuda kendi aramızda konuşmadık bile. Sürekli bir iletişim akışımız yok" diye açıklama yaparak, şimdilik grubun bir araya gelmesinin gündemde olmadığını kesin bir dille belirtti.