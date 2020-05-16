Gülçin Ergül takipleşme olayına son noktayı koydu: ''Uzamasını istemiyorum''

Geçtiğimiz günlerde Hepsi grubundan Eren ile gruptan ayrılan Gülçin’in Instagram’da takipleşmesi olay olmuştu. Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Gülçin Ergül, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

‘’11 yıl önce yaşandı, uzatılmasını istemiyorum’’

Ergül, ‘’ Çok zor günlerden geçiyoruz. 11 yıl önce yaşanmış bir olayın artık uzatılmasını istemiyorum. Eren, Instagram’dan soru-cevap etkinliği gerçekleştirmiş. Benimle ilgili güzel temennilerde bulunduğu da bana iletildi. Ben de iletişime geçmek istedim. Konuştuk, yeniden takipleştik. Eren benim için çok özeldir, daha sonra Yasemin ile de konuştuk. Cemre’de canlı yayında beni mutlu eden bir yorumda bulunmuş kendisine teşekkür ediyorum.’’ diyerek olayın artık geçmişte kaldığını ve bu husumeti bitirmek istediği için böyle bir adım attığını söyledi.

Gülçin Ergül ayrıca bir yardım kampanyası olursa yeniden grupla sahneye çıkabileceğinin sinyallerini de verdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 14:17