Güldür Güldür Show ekibinde şok ayrılık! Özgün Aydın kadrodan ayrıldı

Ekranların sevilen programlarından Güldür Güldür Show ekibinde oyuncu değişikliği yaşandı. Ekibin önemli oyuncularından Özgün Aydın programdan kısa bir süre için ayrıldığını açıklamasının ardından yerine Giray Altınok'un katılacağı öğrenildi.
Oyunculuğunun yanı sıra hem yazarlık ta yapan Giray Altınok BKM Film imzalı "Güldür Güldür Show"da Feridun karakterine hayat verecek. Giray Altınok'un diğer taraftan yeni Hababam Sınıfı filminde de rol aldığı ve "Aykut Enişte" film serisinin ikincisini kaleme aldığı öğrenildi.