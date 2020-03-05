Güldür Güldür Show ekibinde şok ayrılık! Özgün Aydın kadrodan ayrıldı

Ekranların sevilen programlarından Güldür Güldür Show ekibinde oyuncu değişikliği yaşandı. Ekibin önemli oyuncularından Özgün Aydın programdan kısa bir süre için ayrıldığını açıklamasının ardından yerine Giray Altınok'un katılacağı öğrenildi.

Uzun süredir ekiple birlikte başarılı projelere imza atan ve büyük beğeni toplayan tecrübeli oyuncu Özgün Aydın kadrodan ayrılma kararı ekipte şok etkisi yaratırken yerine bir diğer başarılı bir oyuncunun gelmesi sevinç yarattı.

Oyunculuğunun yanı sıra hem yazarlık ta yapan Giray Altınok BKM Film imzalı "Güldür Güldür Show"da Feridun karakterine hayat verecek. Giray Altınok'un diğer taraftan yeni Hababam Sınıfı filminde de rol aldığı ve "Aykut Enişte" film serisinin ikincisini kaleme aldığı öğrenildi.