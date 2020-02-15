Güldür Güldür Show'un Almanya turnesi kanlı bitti!

Çok sayıda izleyici kitlesine sahip olan ve ekranlarda da izlenme rekorları kıran Güldür Güldür Show ekibi Almanya turnesine çıktı. Almanya'nın başkenti Berlin'de sahneye çıkan ekibin gösterisi sona erdikten sonra salon çıkışı arbede yaşandı.

Gösterini saat 11.00 sıralarında sona ermesinin hemen ardından dışarı çıkan gruba, siyah giyimli 15 kişilik bir grup saldırdı. Her iki grubun içinde Türklerin olduğu saldırı sonrasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Yaşanan arbede de olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken saldırganların olay yerinden hızla kaçtığı öğrenildi. Polisler çevrede yoğun güvenlik önlemleri almasının ardından yetkililer tarafından saldırının nedeni ve iki grubun birbiriyle husumeti olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kreuzberg Semti'nde bulunan ve çok fazla sayıda Türk vatandaşı yaşadığı için 'Küçük İstanbul' diye anılan yerde bulunan Tempodrom salonunun önünde çıkan çatışma Alman basınında, “Türkler’in şovunun ardından, Berlin’de silahlı çatışma çıktı” diye duyuruldu.



