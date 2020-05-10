Gülen Gözler filminin konusu ve oyuncu kadrosu.

Türk sinemasının unutulmayan filmleri denildiği zamana belki de akla ilk gelenlerden olan Gülen Gözler filmi merak edilmeye devam ediyor. Vecihi karakteri ile akıllara kazınan filmin başrolünde bulunan Şener Şen araştırılmaya başlandı.

Gülen Gözler filminin konusu nedir?

Ailesi ile birlikte İstanbul’da yaşayan Yaşar Usta’nın hikayelerinin anlatıldığı filmde, karısı, beş kızı ve kendisinden oluşan geniş ailesi ile hayata tutunmak zorunda olan Vecihi’nin para kazanmak için çalışması gerekmektedir. aynı zamanda kızlarının hayatlarına da karışan Vecihi kızlarına en uygun damat adaylarını seçmeye çalışmaktadır. Geçim dertleri, aşk olayları ile birleşince ise içinden çıkılmaz bir durum alır…

Gülen Gözler filmi nerede çekilmiştir?

1 Mart 1977 yılında vizyona giren Gülen Gözler filmi İstanbul’un Yeşilköy semtinde çekilmiştir.

Güle Gözler oyuncu kadrosu

Münir Özkul – Yasar Usta

Adile Naşit – Nezaket

Halit Akçatepe – Dursun

Müjde Ar – İsmet

Itir Esen – Nedret

Ayşen Gruda – Fikret

Şener Şen – Vecihi

Şevket Altuğ – Şevket

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:19