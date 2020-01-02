Gülşen derin bacak dekolteli kıyafeti sosyal medyayı salladı

Ünlü pop sanatçısı Gülşen yine olay oldu. Pop aleminin sevilen ve ilgiyle takip edilen sanatçısı sadece Instagram hesabından yayınladığı birkaç fotoğraf ile ortalığı sallamayı başardı. Peki neydi bu ortalığı sallayan fotoğraflar. Gülşen’in ortalığı sallayan paylaşımları ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

2019 Yılının son konserini veren Gülşen, konserde çekilen fotoğrafları ile sosyal medyayı salladı. Gülşen konserinde derin bacak dekolteli bir kıyafet giymişti. Konser İstanbul’da gerçekleşti. 2,30 dakika kadar süren konserde herkesin çok eğlendiği çekilen fotoğraflara yansıdı. Konserden sonra fotoğraflarını bir milyondan fazla takipçisi olan Intagram hesabında paylaşan Gülşen fotoğrafları ile kendisini gündeme oturttu. Öyle ki fotoğrafları konserinden daha çok gündem olmuş gibi görünüyor.

Gülşen’in ortalığı sallayan fotoğraflarını resmi Instagram hesabı aracılığı ile görebilirsiniz.