Gülşen’e karantina yaradı; hazırlıklar tam gaz devam!

Türk Pop müziğine hatırı sayılır eserlerle katkıda bulunan Gülşen, karantinada da çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Müzik piyasasına girdiği günden bu yana sayısız hit çıkaran Gülşen, tam bir söz ve beste makinesi.

Ünlü şarkıcı, son paylaşımında hayranlarına ufak bir müjde verdi. Yeni şarkısının yolda olduğunu belirten bir fotoğraf paylaşan Gülşen, karantinayı tatil değil, üretmek için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca ünlü şarkıcı, karantinada oğlu Azur ile daha çok vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.