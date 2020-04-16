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Gülşen’e karantina yaradı; hazırlıklar tam gaz devam!

Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren Covid-19 salgını nedeniyle kendisini evinde karantinaya alan şarkıcı Gülşen, karantinada boş boş durmayıp çalışmaya devam etti.

16 Nisan 2020 Perşembe 12:12
Gülşen’e karantina yaradı; hazırlıklar tam gaz devam!

Türk Pop müziğine hatırı sayılır eserlerle katkıda bulunan Gülşenkarantinada da çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Müzik piyasasına girdiği günden bu yana sayısız hit çıkaran Gülşen, tam bir  söz ve beste makinesi. 

Gülşen’e karantina yaradı; hazırlıklar tam gaz devam!

Ünlü şarkıcı, son paylaşımında hayranlarına ufak bir müjde verdi. Yeni şarkısının yolda olduğunu belirten bir fotoğraf paylaşan Gülşen, karantinayı tatil değil, üretmek için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca ünlü şarkıcı,  karantinada oğlu Azur ile daha çok vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.  

Son Güncelleme: 16.04.2020 12:14
Anahtar Kelimeler:
GülşenKarantinaKORONAAzur
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