Gupse Özay kimdir? Gupse Özay'ın sevgilisi Barış Arduç kimdir?

30 Temmuz 1984 İzmir doğumlu senarist ve oyuncu. Çerkes kökenli Gupse Özay'ın ismi, Çerkesçe'de canımın içi anlamındadır. Ege üniversitesi Radyo ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında arkadaşlarıyla birlikte yaptığı Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül aldı. 4 yıl reklam yazarlığı yapan Özay, sektörden ayrılarak dizi sektörüne geçiş yapmıştır. Birkaç ufak rolden sonra Yalan Dünya adlı dizide Nurhayat karakterine can vermiştir.

2014 yılında vizyona giren Deliha adlı filmin senaryosunu yazan Gupse Özay, kendi yazdığı ilk sinema filminde Zeliha adlı karakteri canlandırdı. Küçük esnaf filminde Burcu karakteri ile seyirci karşısına çıkan Özay, 2016 yılında yön kendi yazdığı Görünce filminde oynadı. 2020 yılının ocak ayında yine senaryosunu kendisinin yazdığı ve aynı zamanda oynadığı Eltilerin Savaşı filmi vizyona girdi.

Gupse Özay'ın sevgilisi Barış Arduç kimdir?

9 Ekim 1987 İsviçre doğumlu oyuncu. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde dünyaya gelen Arduç, Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra Ayla Algan ile tanıştı. Böylelikle profesyonel oyunculuğa adım attı.



Küçük Hanımefendi (2011) , Dinle Sevgili (2011) , Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldı. Sonrasında Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak daha tanınır hale geldi. Asıl ününü 2015 yılında yayınlanan Kiralık Aşk dizisiyle kazandı. Sonrasında sinema sektöründe de boy gösteren oyuncu, sosyal sorumluluk projeleriyle de sevenlerinin takdirini toplamaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 23:51