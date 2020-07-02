Gürgen Öz 500 liralık pizzayı tiye aldı

Bay Yanlış dizisindeki rolüyle yeniden ekranlara dönen oyuncu Gürgen Öz, karantina sürecinde evinde çektiği komik videolarla takipçi sayısını arttırmıştı. Gündemdeki konulara hem eleştirel hem de eğlenceli yaklaşımlar ile video yayınlayan Öz, bu kez de tatil beldelerindeki yüksek fiyatları ti ye alan bir paylaşım yaptı.

Tatilini Alaçatı’da yapacak olan oyuncu, 500 liralık pizza hakkında eğlenceli bir paylaşım yaptı.