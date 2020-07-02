Gürgen Öz 500 liralık pizzayı tiye aldı

Oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tatil beldelerindeki 500 liralık pizzayı tiye aldı.
02 Temmuz 2020 Perşembe 23:19
Takip Et:
Bay Yanlış dizisindeki rolüyle yeniden ekranlara dönen oyuncu Gürgen Öz, karantina sürecinde evinde çektiği komik videolarla takipçi sayısını arttırmıştı. Gündemdeki konulara hem eleştirel hem de eğlenceli yaklaşımlar ile video yayınlayan Öz, bu kez de tatil beldelerindeki yüksek fiyatları ti ye alan bir paylaşım yaptı.
Tatilini Alaçatı’da yapacak olan oyuncu, 500 liralık pizza hakkında eğlenceli bir paylaşım yaptı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.